185 bin kişinin emekli maaşları kesildi! Faiziyle birlikte kuruşuna kadar geri alınacak
SGK, fiilen çalışmadığı halde paravan şirketler üzerinden prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanan 185 binden fazla kişiyi tespit ederek maaşlarını kesme kararı aldı. Yapılan denetimlerde, sadece emekli aylıkları iptal edilmekle kalmayıp, geçmişe dönük sağlık masraflarının faiziyle tahsil edileceği ve işverenlere hapis cezası uygulanacağı açıklandı. Uzmanlar, prim eksiği olan vatandaşların yasa dışı yollar yerine askerlik veya doğum borçlanması gibi yasal hakları kullanmaları konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.