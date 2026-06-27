185 bin kişinin emekli maaşları kesildi! Faiziyle birlikte kuruşuna kadar geri alınacak

En ağır darbe ise emeklilik sonrasında ortaya çıkıyor. Durumun sonradan fark edilmesi halinde kişinin emekli aylığı anında kesiliyor. Emekli olduğu günden o tarihe kadar kendisine ödenen tüm maaşlar faiziyle birlikte geri isteniyor. Sadece sigortalı görünenler değil, fiilen çalışmayan birini sigortalı gösteren işverenler de Türk Ceza Kanunu kapsamında yargılanıyor. "Resmi belgede sahtecilik" ve "yalan beyan" suçlamalarıyla savcılığa sevk edilen işverenler, 2 ile 5 yıl arasında hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalıyor. Ayrıca, sahte sigortalı gösterilen her ay için asgari ücret tutarında idari para cezası kesiliyor.