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Spor Uygunsuz görüntülerini canlı canlı yayınladı! Rusya, 'Türkiye'de olmayacak' diyerek duyurdu
Spor

Uygunsuz görüntülerini canlı canlı yayınladı! Rusya, 'Türkiye'de olmayacak' diyerek duyurdu

Rusya Futbol Milli Takımı, sosyal medya üzerinde cinsel içerikli videoları ortaya çıkan Artem Dzyuba'yı aday kadrodan çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 16:04:00 -
Uygunsuz görüntülerini canlı canlı yayınladı! Rusya, 'Türkiye'de olmayacak' diyerek duyurdu

15 Kasım’da İstanbul’da oynanacak Türkiye-Rusya A Milli futbol takımları Avrupa Uluslar Ligi maçı öncesinde Rus takımında skandal yaşanıyor. Takım kaptanı, Zenitli santrfor Artem Dzyuba’nın internete düşen “uygunsuz videosu” yüzünden takım kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Rusya milli takımı Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, Dzyuba'nın Türkiye (15 Kasım) ve Sırbistan (18 Kasım) maçları için kadroya çağrılmayacağını açıkladı. Rusya Moldova milli takımıyla da 12 Kasım’da bir hazırlık maçı oynanacak.

Çerçesov, "Artem Dzyuba ile olan bu kişisel durumun sportif açıdan Rusya milli takımıyla hiçbir ilgisi yok. Bu nedenle, bu konuda ayrıntılı bir yorum yapma gereği görmüyorum. Futbol sahasında ve dışında, bu göreve çağrılan her futbolcunun davranışları, milli takımın düzeyine ve statüsüne uygun olmalıdır” dedi. Rus hoca, kendisini ve takımı olumsuz sonuçlarından korumak için Dzuba'yı hazırlık kampına çağırmamaya karar verdiğini söyledi.

Hesabını kapattı

Açıklama, Dzyuba’nın yatağında cinsel içerikli görüntüler çekildiği söylenen videosunun internette yayınlanmasının hemen ardından geldi. Gelen tepkiler üzerine Dzyuba Instagram hesabını da kapattı.

 

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