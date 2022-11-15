Uygun fiyatlı İphone geliyor! İşte özellikleri

Genellikle ana iPhone'lardan daha ucuz fiyatlara çıkan iPhone SE serisi 'uygun fiyatlı iPhone' olarak anılmaya başlandı. Şimdi ise gözler iPhone SE 4'e çevrildi. Çıkacak yeni telefonun nasıl bir tasarımla sahip olacağı merak ediliyor.

İddialara göre Apple, uygun fiyatlı iPhone SE'nin güncellenmiş bir sürümünü geliştiriyor ve yeni cihazın bazı büyük değişiklikler içermesi bekleniyor. Şimdiden iPhone SE 4 ile ilgili bazı söylentiler gelmeye başlamış durumda. Bakın o söylentilere göre bizleri nasıl bir iPhone SE modeli bekliyor.

İphone SE 4'te olması beklenen özellikler

Phone SE’in tam ekran tasarımına sahip olacağı iddia ediliyor.

Cihazın iPhone XR'a benzeyeceği ve çentikli ekranı olacağı ifade ediliyor.

Ekran boyutu 5,7 veya 6,1 inç olabilir.

Apple, Ana Sayfa düğmesini ortadan kaldıracak, parmak izi okuyucusu olarak bilinen Touch ID de gidecek ve bunun yerine yüz tanıma sistemi olarak da bilinen Face ID gelecek.

Apple'ın iPhone SE 4 için LCD mi yoksa OLED teknolojisi mi kullanacağı henüz belli değil. Ancak her ikisini de olasılık dahilinde.

Apple'ın A16 işlemcisiyle geleceği ifade edildi.

Cihaz 5G desteği sunacak.

iPhone SE'nin 2024'te piyasaya sürüleceği ifade ediliyor.