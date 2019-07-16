Uygun fiyata çipli uçuş fırsatı sunuyor

1990 yılında havacılık sektörüne giriş yapan Pegasus Havayolları, yıldan yıla genişlettiği uçuş ağının yanı sıra istihdama sağladığı destekle de sektördeki değerini güçlendiriyor. 2005’te ESAS Holding tarafından satın alınarak düşük maliyetli iş modelini benimseyen Pegasus, Türk hava taşımacılığı tarihine Türkiye’nin lider düşük maliyetli hava yolu şirketi olarak geçti. Hava yolu ile yolculuğun herkesin hakkı olduğuna olan inancıyla ve uyguladığı “low cost (düşük maliyetli hava yolu)” modeliyle misafirlerine uygun fiyatlı ve genç uçaklarla seyahat etme imkânı sağlayan şirket, 2018 itibarıyla “Türkiye’nin Dijital Hava Yolu” söylemiyle faaliyet gösterdi. Misafirlerini 35’i yurt içinde, 70’i yurt dışında olmak üzere toplam 40 ülkede 105 noktaya ulaştıran Pegasus; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden Türkiye ile Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Rusya, Orta Asya arasında bağlantılı uçuşlar gerçekleştiriyor.

Pegasus Havayolları’nın geçtiğimiz aylarda ilana çıktığı pilot adaylığı için üniversite mezunları büyük ilgi gösterirken, 7 binden fazla başvuru yapıldı. Başvurusu kabul edilen adaylar eğitimlerini tamamladıklarında first officer (ikinci pilot) olarak uçuşlara başlayacak. 1 Ocak 1991 tarihinden sonra doğanlarla en az lisans derecesi mezunu olan adayları tercih eden Pegasus Havayolları, pilot adayı dışında güç sistemleri mühendisi, flight dispatcher trainees, kıdemli süreç ve iş geliştirme mühendisi, uçak sistemleri mühendisi, grup satış uzmanı, uçuş ve yer eğitim yöneticisi, kıdemli yer ekipman bakım onarım uzmanı, ücretlendirme ve yan hakları uzmanı, muhasebe destek elemanı, iş analisti, kalite mühendisi, simülatör teknisyeni, misafir ilişkileri ofis destek elemanı, uçak mühendisi, mekanik teknisyeni alımıyla ilgili de ilana çıktı ve bu süreci de başarıyla yürüttü.