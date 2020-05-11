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Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. İsa İpçioğlu atandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığına Prof.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 12:39:36 -
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. İsa İpçioğlu atandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. İsa İpçioğlu atandı.


Dekanlık makamında gerçekleşen devir teslim törenine BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul da katıldı. Görevi devreden Prof. Dr. Aykut Ekinci’ye çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Rektör Beydemir, yeni Dekan Prof. İsa İpçioğlu’na başarılar diledi.

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