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Eğitim Uygulama sınıfı ne demek?
Eğitim

Uygulama sınıfı ne demek?

Resmi ve özel tüm anaokullarında, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında haftanın 5 günü olmak üzere yüz yüze eğitimin uygun olacağı hususunda Milli Eğitim Bakanlığı, açıklamalarda bulundu. Peki, uygulama sınıfı ne demek? İşte uygulama sınıfı hakkında detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-11-20 22:55:00 -
Uygulama sınıfı ne demek?

Okul öncesi eğitim, çocukların bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimine katkıda bulunarak ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlayarak, onları ilkokul eğitimine hazır hale getirir.

Okul öncesi eğitim kurumları içerisinde resmi ve özel anaokulları, anasınıfları ve uygulama sınıfları bulunmaktadır.

Okul öncesi eğitim kurumları, zorunlu ilköğretim çağına gelmemiş çocukların eğitimi için ve isteğe bağlı olan eğitim yerleridir.

Anaokulları, 37-66 ay çocuklarının eğitimi için açılan okullardır.

Ana Sınıfları, 48-66 ay çocuklarının eğitimi için örgün ve yaygın eğitim kurumları içerisinde açılan sınıflardır.

37-66 aylık çocukların eğitimi için Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitimle ilgili program yapan Uygulama sınıfları, eğitim-öğretim kurumları içinde açılan sınıflardır.

 

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