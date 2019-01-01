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Uygulama bugün başladı... Vatandaşlar böyle görüntülendi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'ücretli poşet uygulaması' bugün başladı. Markete giden vatandaşların bazıları, 25 kuruşa poşet almamak için, satın aldıkları ürünleri ellerinde taşıdı.

01 Ocak 2019 Salı 20:47
Uygulama bugün başladı... Vatandaşlar böyle görüntülendi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, manav, şarküteri ve ekmek reyonları dışındaki alışverişlerde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılması uygulaması bugün başladı.

Marketlerde çalışan görevliler, alışveriş yapanları ücretli poşet uygulaması konusunda bilgilendirdi. Yeni uygulama kimilerinin tepkisini çekerken kimilerinin ise desteğini aldı.

Bazı kişiler, markete bez torbalarını alarak giderken, bazıları ise 25 kuruş ücret karşılığında plastik poşet alarak alışverişini tamamladı. Markete gelen müşterilerin bazılarının ise aldıklarını poşete koymak yerine elinde taşıyarak ayrılması dikkati çekti.

'Bazı müşterilerimiz ellerinde poşetle geldi'

Denizli'de bir markette kasiyer olarak çalışan Ahmet Daltar, müşterilerin bazılarının yeni uygulamadan habersiz olduğunu belirterek, "Bazı müşterilerimiz elinde poşetle markete geldi. Bazıları ise aldıklarını kucağına doldurup gitti. Ama genel olarak uygulamaya herkesin olumlu baktığını gözlemledik" dedi.

'Bunun için farklı bir yol bulunmalı'

Markette alışveriş yapanlardan Hazret Koçyiğit ise uygulamayı eleştirerek, "Uygulamanın paralı olması yerine farklı bir yöntem seçilebilirdi. Sonuçta insanlar bunu paralı olsa da alacaklar. 25 kuruş insanlar için büyük bir maliyet değil. Bunun için farklı bir yol bulunmalı" diye konuştu. Hatice Tıkır ise evden çuval getirip alışverişlerini öyle yapacaklarını söyledi. Hüseyin Tekin ise, "Gerekirse çarşıdan 1 kilo poşet alıp kullanırız" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 20:47
  1. Denizli
  2. ücretli poşet
  3. marketlerde poşet paralı olacak
  4. marketlerde poşet ücreti

YORUM YAZ

  • mvlütmvlüt14 dk önce
    bütün meseleler halloldu, iş poşete kaldı.....Allahım memleketi koru yarabbi...
  • mustafamustafa22 dk önce
    müşteri kaçırmamak için kağıt torba kullansın marketler..
  • Oktay arkali Oktay arkali 31 dk önce
    Vatandasda alis veris cantasi alsin ihtiyacina gore her markette indirimli satsin iyi uygulama olayi anlayisli karsilamayiz

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