Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Bombardıman uçakları Putin'in emrini bekliyor

Rusya'nın Ukrayna sınırına hayli yakın bir bölgeye 15 adet bombardıman uçağı konuşlandırdığı gelen uydu fotoğrafları ile ortaya çıktı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki Donbas geriliminde tansiyon yükselmeye devam ediyor.

ABD ve NATO'dan gelen 'tansiyonu düşür, sınırdaki askeri yığınağını azalt' çağrılarına kulağını tıkayan Rusya'nın askeri yığınağının boyutları gelen yeni uydu fotoğrafları ile gözler önüne serildi.

Kırım'da 40 bin, Ukrayna sınırında da 40 bin olmak üzere 80 bin askerine 'savaşa hazır ol' emri veren Rusya'nın sınıra yakın bir bölgeye savaş uçakları konuşlandırıldığı ortaya çıktı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Morozovsk Hava Üssü'ne 15 adet süpersonik bombardıman uçağı konuşlandırıldı.

Söz konusu uçakların lazer güdümlü füzelere ve dakikada 1800 atış kabiliyetine sahip 30 mm topa sahip olduğu belirtiliyor.

İngiliz basını Rusya'nın bölgeye yaptığı askeri yığınak haberini geçtiğimiz günlerde 'savaş kapıda' yorumu ile okurları ile paylaşmıştı.

Rusya'nın bu adımı çekilen uydu fotoğrafları ile ortaya çıktı. Su-34 model uçakların hava üssünde hazır bekletildiği görüldü.

Gazete fotoğraf ile ilgili 'Putin'den gelecek emri bekliyorlar' yorumunu yaptı.

'Saldırı hazırlığı'

Bir başka İngiliz gazete Mirror ise dün, Rusya'nın krizin bir diğer üssü konumunda olan Kırım'a 150 bin asker konuşlandırıldığını okurları ile paylaşmıştı.

Karadeniz'de dört Rus Ropucha sınıfı geminin 15'ten fazla diğer savaş gemisine katıldığının hatırlatıldığı haberde bu adım 'bir saldırı hazırlığı' olarak nitelendirilmişti.

The Mirror'a konuşan askeri analist Bruce Jones, Ropuchas gibi amfibi saldırı gemilerinin diğer askeri araçlara katılmasının 'son derece nadir' olduğunum altını çizmişti.

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Aynı gazeteye konuşan üst düzey bir Ukraynalı askeri kaynak bölgedeki son gelişmeler hakkında şu ifadeleri kullanmıştı;

"Rus senaryolarından birisinin, Kırım'a su sağlayan, güney Ukrayna'daki su tedarik tesislerini ele geçirmek olduğunu biliyoruz.'

Aynı kaynak 'Daha sonraki adımın amfibi ve hava saldırısı olabileceğini tahmin ediyoruz" dedi. En olası saldırı planının Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'dan güney Ukrayna'ya deniz ve kara saldırısı olacağı belirtilmişti.

Rusya 2008'de bu planı uygulamıştı

Rusya bu gemileri 2008 yılındaki Gürcistan savaşında özel birlikleri hızlıca bölgeye sevk etmek için kullanmıştı.

Rusya'nın Kırım'ın güney kıyısındaki Kachyk Gölü'nün yanında bulunan kampının görüntüleri de PlanetLabs uyduları tarafından görüntülenmişti.

13 Nisan'da çekilen görüntüler ile Rusya'nın bölgedeki askeri üslerini büyüttüğü ortaya çıktı. Rusya bölgeye feribotla, trenle ve kamyonlarla getirdiği araçları barındırması için kurulduğu belirtiliyor.

Söz konusu görüntülerde Rusya'nın bölgede yüzlerce piyade çadırı kurduğu görülüyor. Kachyk Gölü kıyılarında, ana kampın yaklaşık 2 kilometre batısında ikinci bir alt kampın varlığı da yine uydu görüntüleri ile ortaya çıktı.