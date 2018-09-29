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Uyarılar peş peşe geldi! Otoparklarda yer kalmadı

AFAD ve Meteorolojiden peş peşe gelen tropik fırtına uyarısı sonrası kamu kurumları ve belediyelerin yanı sıra vatandaşlar da kendi önlemlerini aldı. İzmir ve Muğla'da kapalı otoparklarda yer kalmadı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 16:55
Uyarılar peş peşe geldi! Otoparklarda yer kalmadı

İzmir’de kapasitesi 20 bini bulan belediye ile özel işletmelere ait tüm açık ve kapalı otoparklar doldu. Vatandaşlar yer açılacağı umuduyla otoparklar önünde kuyruk oluşturdu. Aracını hafta sonu için otoparka bırakan Necdet Şişman, fırtına geçinceye kadar toplu ulaşım araçlarını tercih edeceğini söyledi.

Akdeniz üzerinde toplanmaya başlayan ve 'Tropik fırtına' adı verilen kasırganın Türkiye'yi vurma ihtimali üzerine kriz masaları oluşturuldu. Kamu kurumları ile belediyeler tüm ekipmanlarıyla önlem aldı. Personelin izinleri kaldırıldı. Fırtınayı bekleyen vatandaşlar da evlerinin balkonlarında aldıkları önlemlerin yanı sıra araçları için kapalı otoparkları tercih etti. Kentte Büyükşehir Belediyesi'ne ait olanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 21 bin araç kapasiteli açık ve kapalı otopark alanı bulunduğu öğrenildi. Bu otopark alanları günler öncesinden doldu. Yer bulma ya da yer açılacağı umuduyla otoparklar önünde vatandaşlar araçlarıyla kuyruk oluşturdu. Alsancak semtinde otopark işleten Ergün Emişen, fırtına beklentisiyle otoparklarında yer kalmadığını belirterek, "Fırtına söylentisi çıktığından beri otoparkımız sürekli doldu. Geçen haftalara göre doluluk oranlarımız da arttı. Önceki haftalarda gündüz saatlerinde yüzde 40 dolayında olan doluluk durumumuz şimdi yüzde 90'lara çıktı. Akşam saatlerinde zaten yer bulunmuyor" dedi. Otoparkı tercih eden araç sahiplerinden Necdet Şişman ise "Fırtına çıkacağı haberlerinden sonra sokak aralarını ya da bina önlerini tercih etmedim. Aracımı güvenli olacağı için açık otoparka bıraktım. Hafta sonu da burada kalacak. Ben fırtına geçene kadar toplu taşıma araçlarını tercih edeceğim" dedi.

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre tahminlerde değişikliğe gidildiği. Yenilenen tahminlere göre, fırtınanın Yunanistan üzerinden Ege Denizi'ne kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesinin beklendiği ifade edildi. Buna göre, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de beklenilen rüzgar şiddeti ile yağış miktarının bir miktar azalmasının beklendiği, Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale ve Edirne'de pazar günü rüzgar hızının 70-90 km/saat, yağış miktarının ise metrekareye 50-75 kg civarında gerçekleşeceği öğrenildi.

Muğla'da beklenen fırtına öncesi otoparklar doldu 

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait merkez ilçe Menteşe’deki 4 katlı kapalı otopark tamamen doldu. Günlük ortalama yaklaşık 160 araç girişinin olduğu, 210 araç kapasiteli kapalı otoparkta, tropik fırtına uyarısı sonrası yer kalmadı.

İlçe merkezinde ise güneşli havaya rağmen, cadde ve sokakların boş kalması dikkat çekti. Fırtına ihtimaline karşı Muğla Valiliği kriz merkezi oluştururken, vatandaşlar da kendi önlemlerini almaya başladı. Balkon ya da teraslarda bulunan masa ve sandalyeler, evlere alındı. Rüzgarla uçup savrulabilecek ya da tehlike yaratabilecek her türlü eşya da, korunaklı bir alana taşındı.

Dalga yüksekliği 2,5 metreyi bulacak

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla çevresinde gece yarısından sonra yağmurun etkili olacağını belirtti. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı kaydedildi. Rüzgarın güney ve batı yönlerden orta, yağış anında kuvvetli, gece yarısından itibaren Muğla çevrelerinde ve Bodrum- Marmaris arasında fırtına şeklinde eseceği ifade edildi. Dalga yüksekliğinin 2,5 metreye ulaşacağı belirtilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 16:55
  1. Muğla
  2. İzmir
  3. Edirne
  4. Çanakkale
  5. Balıkesir
  6. Aydın
  7. Antalya
  8. muğla
  9. muğla fırtınaya hazırlık
  10. tropik fırtına

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