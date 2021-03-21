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Gündem Uyarı yinelendi! İşte İstanbul'da kar yağışının başlayacağı tarih
Gündem

Uyarı yinelendi! İşte İstanbul'da kar yağışının başlayacağı tarih

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarih vererek İstanbul'da kar yağışı beklendiği yönündeki uyarılarını yineledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 09:04:00 -
Uyarı yinelendi! İşte İstanbul'da kar yağışının başlayacağı tarih

Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21-25 Mart tarihlerine ait hava tahminlerine göre Pazar günü ülke genelinde, Pazartesi günü kuzey kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) aratacak olan hava sıcaklığının salı gününden itibaren tüm yurt ta hissedilir derecede azalacağı (6 ila 15 derece) tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı 5 günlük hava tahminine göre, kentte 24 Mart Çarşamba ve 25 Mart Perşembe kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Tahminlere göre en düşük hava sıcaklığı Çarşamba günü 2, Perşembe günü ise 1 derece olacak. En yüksek hava sıcaklığı ise Çarşamba ve Perşembe günü 5 derece olacağı belirtildi.

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısında "Yağışların Pazar günü Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklediğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji'nin kuvvetli rüzgar uyarısında ise "Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

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