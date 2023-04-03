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Ekonomi Uyardılar: Petrol fiyatlarını artırabilir
Ekonomi

Uyardılar: Petrol fiyatlarını artırabilir

Yeniakit Publisher
2023-04-03 18:17:00 -
Uyardılar: Petrol fiyatlarını artırabilir

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin üretim kesintisi kararının güçlü enflasyonist baskıların tüketicilere zarar verdiği bir dönemde petrol fiyatlarını artırma riski oluşturduğu ikazında bulundu.

IEA'nın açıklamasında, OPEC+ ülkelerinin açıkladığı yeni üretim kesintisi kararlarının küresel petrol piyasalarına yönelik belirsizliklerin ve dünya ekonomisinin görünümüne ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde alındığı belirtildi.

IEA'nın ve diğer ilgili kuruluşların öngörülerinin bu yılın ikinci yarısında küresel petrol piyasalarında sıkışıklık yaşanacağına yönelik olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu durum da kayda değer bir tedarik açığı oluşması potansiyeli taşıyor. Güçlü enflasyonist baskıların dünya genelinde, özellikle de gelişmekte olan ekonomilerde kırılgan tüketicilere zarar verdiği bir dönemde, OPEC+ ülkelerinin yeni üretim kesintileri bu gerilimleri şiddetlendirme ve petrol fiyatlarını yükseltme riskini artırıyor." ikazında bulunuldu.

Dün Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da Enerji Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberde, Suudi Arabistan'ın, OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde günlük petrol üretimini mayıs ayından yıl sonuna kadar 500 bin varil azaltma kararı aldığı belirtildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da petrol üretimlerini şubat üretimine göre yıl sonuna kadar günlük 500 bin varil azaltacaklarını bildirdi.

Irak 211 bin, Birleşik Arap Emirlikleri 144 bin, Kuveyt 128 bin, Kazakistan 78 bin, Cezayir 48 bin, Umman 40 bin, Gabon ise 8 bin varil kesintiye gideceğini açıkladı.
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Bu gelişmelerle OPEC+ ülkeleri, mevcut günlük 2 milyon varillik üretim kesintisine ek olarak mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varil kesintiye gitmiş olacak.

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Yorumlar

Burak

Yahu akit’in ana sayfasında bundan 2 haber sonra da akaryakıt’ta tarihi indirim, cepler bayram edecek vs yazıyor. Seçim dönemindeyiz arkadaşlar, hata yapma lüksümüz yok. Sonra millet hep 1 lira indirim, 2 lira zam diyor. Haklı çıkarmayın şunları!!
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