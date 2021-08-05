Uyanış'a katılan Fahriye Evcen'den takdir toplayan paylaşım
TRT 1'de yayınlanan "Uyanış Büyük Selçuklu" dizisinin kadrosuna katılan oyuncu Fahriye Evcen Instagram hikayesinde orman yangınları için takdir toplayan bir paylaşımda bulundu. Hikayesinde bir afetzedenin fotoğrafına yer veren Evcen, afet bölgesinde görev alan kişilere teşekkür ederek "Yurdumun cesur ve güzel yürekli insanları" ifadesini kullandı.
Oyuncu Fahriye Evcen, Türkiye'nin birçok yerinde gerçekleşen ve derin üzüntüye boğan orman yangınları ile ilgili olarak bir paylaşımda bulundu.
Afet bölgesinde görev alan herkese teşekkür eden Evcen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Günlerdir içinde bulunduğumuz bu felakete dayanmak gitgide zorlaşıyor... Yangından etkilenen her bir canlı, her bir ağaç, her bir insanımız için ne kadar ağlasak az... Ciğerimiz yandı ve yanmaya da devam ediyor. Hem toprağımızın, hem de onca can'ın bu felaketten bir an önce kurtulması ümidiyle, yangınla günlerdir canla başla mücadele eden yurdumun cesur ve güzel yürekli insanları ve onlara desteklerini esirgemeyen herkese milyonlarca kez teşekkür etmek istiyorum... Tüm emek verenlere minnettarım... Sağ olun, var olun."