Uyanış: Büyük Selçuklu'ya geldi! İşte Melikşah'ın esir ettiği kardeşi Melik Tekiş

TRT1 ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine yeni bir karakter geliyor.

Buğra Gülsoy’un Sultan Melikşah’ı oynadığı dizi, Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nu anlatıyor. Akli Film’in yapımcılığını üstlendiği diziye yeni katılacak isim ise tarihte pek çok karışıklığa neden olmuş bir isim.

Buğra Gülsoy’un başarılı oyunculuğu ile dikkatleri çeken ve kadrosunda Ekin Koç, Sevda Erginci, Leyla Lydia Tuğutlu, GÜrkan Uygun, Hatice Şendil, Mehmet Özgür’ün de yer aldığı dizinin yönetmenliğini Sedat İnci üstleniyor. Dönem dizisi olarak ekrandaki güçlü prodüksiyonlar arasında yerini alan Uyanış Büyük Selçuklu’nun senaryosunu ise Serdar Özönalan ve Emre Konuk yazıyor.

Her hafta heyecanlı bölümlerle ekrana gelen diziye yeni bir karakterin katılacağı öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın twitter hesabından verdiği bilgiye göre, Buğra Gülsoy’un oynadığı Sultan Melikşah’ın kardeşi Melik Tekiş ortaya çıkıyor.

Diziye yeni katılan ve dengeleri değiştirmesi beklenen bu karakteri oynayacak olan Atılgan Gümüş Kuruluş Osman’da da rol aldı.

Atılgan Gümüş’ün oynayacağı Melik Tekiş karakteri, tarihte de dengeleri değiştiren ve bir takım karışıklıklara neden olan bir isim… Peki tarihte Melik Tekiş Kimdir? İşte kısa hikayesi…

Sultan Melikşah’ın kardeşi Tekiş ona karşı ayaklanmaları ile tarihteki yerini almıştır. Tekiş Sultan'a karşı iki defa ayaklanma hareketinde bulunmuştur. Melikşah tahta geçince kardeşi Melik Tekiş’e Belh ve Toharistan bölgesinin idaresini vermiş. Bir müddet sonra Tekiş Melikşah’ın ordudan uzaklaştırdığı yaklaşık 7000 askerle birlikte isyan etti. Nişabur’a doğru harekete geçen Tekiş’i orada karşılayan Melikşah onu bozguna uğrattı. Tekiş’in af talep etmesi üzerine Sultan onu affetti.

Tekiş rahat durmadı. Melikşah’In Musul seferi sırasında yeniden isyan hareketine başladı. Serahs şehrini kuşattığı bir sırada casusların cebinden çıkan bir mektupta Selçuklu Vezîri Nizâmü’l–Mülk’ün ordusuyla şehre geldiğini öğrendi ve geri çekildi. Sultan Melikşah Horosan’a geri geldiğinde kardeşi Tekiş’i sığındığı Tirmiz kalesinden aldı ve gözlerine mil çektirerek esir etti. Böylece büyük bir sorun bertaraf edildi.

Uyanış: Büyük Selçuklu’nun yeni bölümü bu akşam (1 Şubat Pazartesi) saat 20:00’da TRT 1’de ekranlara gelecek.