Uyanış Büyük Selçuklu’ya Barış Arduç bombası

Birsen Altuntaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Barış Arduç’un Akli Film ile görüştüğü ortaya çıktı. Altundaş paylaşımında, "Uyanış Büyük Selçuklu’ya mı gelecek yoksa yeni bir proje için mi görüştü" ifadelerini kullandı. Bütün ihtimaller Uyanış Büyük Selçuklu'ya geleceğini gösteriyor.

Emre Konuk’un yapımcılığını üstlendiği haftanın her günü reytinglerde 1. olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi için bomba bir isim duyuruldu.

Birsen Altuntaş’ın tweetine göre, Barış Arduç ya Uyanış Büyük Selçuklu’ya gelecek ya da yeni bir proje ile birlikte adı duyurulacak.