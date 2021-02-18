  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Uyanış Büyük Selçuklu’nun Turna’sından olay itiraf
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu’nun Turna’sından olay itiraf

Uyanış Büyük Selçuklu'da büyük beğeni toplayan Turna Hatun'u oynayan Sevda Erginci'den çarpıcı bir itiraf geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 12:21:00 -
Uyanış Büyük Selçuklu’nun Turna’sından olay itiraf

Oyuncu Sevda Erginci, Pazartesi akşamlarına damgasını vuran TRT1 dizisi Uyanış Büyük Selçuklu’da izleyicilerle buluşuyor ve Turna karakteri ile de göz dolduruyor. Oyuncu, etkileyici güzelliğinin yanı sıra başarılı performansı ile de hayranları tarafından büyük takdir görmekte…

Son dönemin yükselen yıldızlarından olan Sevda Erginci, dizinin başlamasından bu yana uzun bir süre geçmesine rağmen halen atla geçiş ve dövüş sahnelerine alışamadığı itirafını yaptı. Oyuncu Turna karakterinin kendisini zayıf gösterme pahasına her duygusunu ortaya koyabilecek cesaretinin olduğuna vurgu yaptı ve “Turna’nın yaptığı her şeyi haklı buluyorum ve çok cesur buluyorum Turna’yı… Bir tavsiye vermek yerine, keşke zaman zaman ben de senin gibi cesur davranabilsem” diye konuştu.

Sosyal medyada izleyicilerden gelen soruları youtube üzerinden yanıtlayan ünlü oyuncu, cesaret konusunda canlandırdığı Turna gibi olamadığını itiraf etti. Sosyal medyada kendisi hakkında yazılan yorumları okumaya gayret ettiğine değinen oyuncu, en sevdiği ve en sevmediği yönlerini de anlattı.

“Tembelliğim ve üşengeçliğim ile yıllardır baş ederim. Bunlar hep karşıma büyük sorun çıkartır ve bir türlü çözemem bunu. Hep kendi içimde en çok savaştığım taraf odur.”

Sevda Erginci, çok açık sözlü bir insan ve bu yüzden de sorunlar yaşadığını ifade etti. Oyuncu, “Her şeyi herkes ile açık konuşuyor olmak başıma çok bela açar. Biraz bu tarafımı da törpülemek isterdim” diye konuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbullu karla mücadele ediyor! İmamoğlu orada ortaya çıktı
Gündem

İstanbullu karla mücadele ediyor! İmamoğlu orada ortaya çıktı

Etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul'da işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, büyük zorluk yaşadı. Yaşanan olumsuzlukla ilgili t..
Kayıtları ortaya çıktı! Özel Kuvvetler orayı tuttu, hainler bakın ne yaptı
Gündem

Kayıtları ortaya çıktı! Özel Kuvvetler orayı tuttu, hainler bakın ne yaptı

Cuma Biliki kod adlı teröristin katliam öncesi 80 teröristle toplantı yaptığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre hapishane olarak kullanıla..
Böyle direniyorlar! O ülkede 'bozuk araba' hareketi başlatıldı
Dünya

Böyle direniyorlar! O ülkede 'bozuk araba' hareketi başlatıldı

Myanmar’da darbeyi protesto eden halk, "yol kapatma günü" ilan ederek araçlarını kaputları açık halde ana yollara bırakarak "bozuk araba" ha..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay