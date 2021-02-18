Uyanış Büyük Selçuklu’nun Turna’sından olay itiraf

Oyuncu Sevda Erginci, Pazartesi akşamlarına damgasını vuran TRT1 dizisi Uyanış Büyük Selçuklu’da izleyicilerle buluşuyor ve Turna karakteri ile de göz dolduruyor. Oyuncu, etkileyici güzelliğinin yanı sıra başarılı performansı ile de hayranları tarafından büyük takdir görmekte…

Son dönemin yükselen yıldızlarından olan Sevda Erginci, dizinin başlamasından bu yana uzun bir süre geçmesine rağmen halen atla geçiş ve dövüş sahnelerine alışamadığı itirafını yaptı. Oyuncu Turna karakterinin kendisini zayıf gösterme pahasına her duygusunu ortaya koyabilecek cesaretinin olduğuna vurgu yaptı ve “Turna’nın yaptığı her şeyi haklı buluyorum ve çok cesur buluyorum Turna’yı… Bir tavsiye vermek yerine, keşke zaman zaman ben de senin gibi cesur davranabilsem” diye konuştu.

Sosyal medyada izleyicilerden gelen soruları youtube üzerinden yanıtlayan ünlü oyuncu, cesaret konusunda canlandırdığı Turna gibi olamadığını itiraf etti. Sosyal medyada kendisi hakkında yazılan yorumları okumaya gayret ettiğine değinen oyuncu, en sevdiği ve en sevmediği yönlerini de anlattı.

“Tembelliğim ve üşengeçliğim ile yıllardır baş ederim. Bunlar hep karşıma büyük sorun çıkartır ve bir türlü çözemem bunu. Hep kendi içimde en çok savaştığım taraf odur.”

Sevda Erginci, çok açık sözlü bir insan ve bu yüzden de sorunlar yaşadığını ifade etti. Oyuncu, “Her şeyi herkes ile açık konuşuyor olmak başıma çok bela açar. Biraz bu tarafımı da törpülemek isterdim” diye konuştu.