Uyanış Büyük Selçuklu'nun Hasan Sabbah'ı Gürkan Uygun'dan Kurtlar Vadisi açıklaması

Uyanış Büyük Selçuklu’da Hasan Sabbah’ı oynayan Gürkan Uygun’dan flaş açıklamalar geldi.

Kurtlar Vadisi’nin yeniden ekranlara gelip gelmeyeceği merak edilirken Memati’yi oynayan Uygun, Kurtlar Vadisi’ne ilişkin konuştu.

Uygun, “Oyuncu olarak yaptığım birçok işi Memati karakteri etiketiyle aldım. Kişisel olarak beni rahatsız etmiyor. Şu an Hassan Sabbah’ı oynuyorum ama insanlar hala BANA Memati diye sesleniyor. Çok akılda kalıcı ve kuvvetli bir karakterdi. Çok iyi yazıldı. Bunun karşılığı da bu zaten. Zararını gördüğüm bir an olmadı. Böyle roller insanına hayatına 40 yılda bir gelir ama bana 40 yılın başında geldi çok şükür” dedi.

Uyanış’ın uzun soluklu senaryosu gereği Gürkan Uygun’un olası Kurtlar Vadisi projesinde yer alması zor görünüyor.