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Medya Uyanış Büyük Selçuklu'nun Ahmed Sencer'i Ekin Koç o soruya yanıt verdi! Yorumlar peş peşe geldi
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Ahmed Sencer'i Ekin Koç o soruya yanıt verdi! Yorumlar peş peşe geldi

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da Ahmed Sencer karakterini oynayan Ekin Koç basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 16:52:00 - 2021-01-08 16:53:06

TRT1'de Pazartesi akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi her geçen bölüm heyecanı ikiye katlıyor.

Dizinin dikkat çeken karakterlerinden Ahmed Sencer'i oynayan Ekin Koç, basın mensupları ila ayaküstü sohbet etti.

Kendisinin Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey'i oynayan Engin Altan Düzyatan'a benzetildiğini soran basın mensuplarına gülerek cevap veren Ekin Koç'un ayakkabılarında bir detay ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Ayakkabıların çamurunu soran basın mensuplarına yanıt veren Ekin Koç, çamurun dizi setinden kaynaklı olduğunu belirterek 'Bu bir emek göstergesidir' dedi.

Koç'un açıklamalarına dizi takipçileri de destek vererek 'Helal olsun' yorumlarını yaptı.

 

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