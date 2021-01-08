Uyanış Büyük Selçuklu'nun Ahmed Sencer'i Ekin Koç o soruya yanıt verdi! Yorumlar peş peşe geldi

TRT1'de Pazartesi akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi her geçen bölüm heyecanı ikiye katlıyor.

Dizinin dikkat çeken karakterlerinden Ahmed Sencer'i oynayan Ekin Koç, basın mensupları ila ayaküstü sohbet etti.

Kendisinin Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey'i oynayan Engin Altan Düzyatan'a benzetildiğini soran basın mensuplarına gülerek cevap veren Ekin Koç'un ayakkabılarında bir detay ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Ayakkabıların çamurunu soran basın mensuplarına yanıt veren Ekin Koç, çamurun dizi setinden kaynaklı olduğunu belirterek 'Bu bir emek göstergesidir' dedi.

Koç'un açıklamalarına dizi takipçileri de destek vererek 'Helal olsun' yorumlarını yaptı.