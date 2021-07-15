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Medya Uyanış Büyük Selçuklu’dan ayrılan Gürkan Uygun’dan Kurtlar Vadisi açıklaması
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu’dan ayrılan Gürkan Uygun’dan Kurtlar Vadisi açıklaması

Uyanış Büyük Selçuklu’da Hasan Sabbah karakterini oynayıp diziden ayrılan Gürkan Uygun, Kurtlar Vadisi'ne ilişkin çarpıcı cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 09:06:00 -

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Hasan Sabbah'ı oynayan Gürkan Uygun bir ödül törenine katıldı. Kurtlar Vadisi’nin yeniden ekranlara gelip gelmeyeceği merak edilirken Memati’yi oynayan Uygun, Kurtlar Vadisi’ne ilişkin konuştu.

‘Konuştuğum birkaç proje var’ diyen Gürkan Uygun Kurtlar Vadisi Kaos’a ilişkin basın mensuplarına, ‘benim de sizin kadar haberim var’ dedi.

Kaynak: tv100.com

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