Uyanış Büyük Selçuklu'da yeni isim! Böyle duyuruldu
Dün akşam 15. bölümü ile izleyicileri ekrana kilitleyen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm ön izlemesi yayınlandı.
Dün akşam 15. bölümü ile ekranlara gelen TRT 1'in ilgiyle izlenen tarih dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun 16. Bölüm 1. Ön İzlemesi yayınlandı.
"Gölgesi öyle büyük biri gelecek ki..."
Önizlemede Tergen Hatun'u başhatunluktan azleden Melikşah yerine gelecek ismi “Gölgesi öyle büyük biri gelecek ki o makamı layıkıyla dolduracak!” diye tanımlıyor.
Yeni bölüm heyecanla beklenirken Teren Hatun'un yerine gelecek isimde merak edilir oldu.