Uyanış Büyük Selçuklu'da Muhammed Tapar ölecek mi?

TRT 1’in yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca izleyiciyi ekran başında buluşturan, yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden düşmeyen dizisi ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’, 22 Şubat Pazartesi günü yirmi ikinci bölümüyle ekranlara geliyor. Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünün ardından tahta geçen Melikşah ve oğlu Sencer’in hikayesini anlatan ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte tüm detaylar:

Tekiş’in saraya gelmesiyle başlayan gizli veliaht meselesi; sarayda en çok yıllardır gönlü ana hasretiyle yanan Tapar’ın ilgisini çekmişti. Tapar bunun üzerine Başulu’nun mezarını açtırmak için bir askerini görevlendirmişti. Tapar’ın askeri Başulu’nun mezarını açamadan engellenmişti. Bu hadise Nizamülmülk tarafından Melikşah’a söylenmiş, Melikşah ile Tapar bu konu üzerinden tartışmışlar ve Melikşah, Tapar’a tokat atarak ordu pazarı imalathanesinden ayrılmıştı.

Tüm bunlar yaşanırken Tapar’ın Başulu’nun mezarını açtırmaya kalkması ve bu yüzden Melikşah ile tartışmasını haber alacak olan Terken; baba ile oğulun arasını açmaya bile muktedir olan bu tehlikeli sırrı öğrenmek için harekete geçecek midir?

Melikşah’ın ordu pazarından ayrıldığı haberini alan Markus oraya bir baskın düzenlemişti. Markus’un baskını neticesinde ağır yaralanan Tapar ölecek midir? Oğluyla son konuşması çok sert geçen ve ona tokat atan Melikşah’ın içi vicdan azabıyla dolacaktır. Kalbini intikam ateşi bürüyen Melikşah, Markus’tan intikamını alabilecek midir?

Öte yandan sarayda saçtığı fitne tohumları neticesinde birçok elim hadisenin olmasına sebep olan Tekiş, Melikşah tarafından saraydan kovulacaktır. Otağını Isfahan yakınlarına kuran Tekiş’in amacı Melikşah’ı tahttan indirmektir. Bu nihai hedefine ulaşmak için hangi kirli yolları deneyecektir? Melikşah ile Tekiş’i birbirine düşürüp Selçuklu’yı zayıflatmak isteyen İzakyos, bu emeline ulaşabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra Faysal, Şelemzar’da İlteber’den alacaklı olan tüccarları galeyana getirmeyi başarmış ve yüreğinde taze bir baba acısıyla kavrulan Turna’yı köşeye sıkıştırmaya çabalamış fakat başarısız olmuştu. Vazgeçmeyen Faysal, Sencer’in Şelemzar’daki ağırlığını göstererek Erbatur’u isyan etmesi için kışkırtmıştı. Sencer, Erbatur’u cezalandırıp Şelemzar’da asayişi sağlamıştı. Faysal ile Sabbah’ın yeni planı ne olacaktır?

“Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisinde Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Leyla Feray, İlker Kızmaz, İsmail Ege Şaşmaz, Sezin Akbaşoğulları, Kaan Taşener; Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe gibi birbirinden önemli isimler rol alıyor.