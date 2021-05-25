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Medya Uyanış Büyük Selçuklu'da büyük veda!
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da büyük veda!

TRT1'in rekor kıran dizilerinden biri olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde 31 Mayıs'ta yayınlanacak yeni bölüm, birçok oyuncunun vedalaşma bölümü olacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 10:49:00 -
Uyanış Büyük Selçuklu'da büyük veda!

TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde ünlü oyuncu Barış Arduç'un gelmesi sonrası büyük değişim başlıyor. Sezon finaline yaklaşan dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümünde enteresan anlar yaşanacak.

Hüzünlü anlar yaşanacak

Bilindiği üzere Barış Arduç'un diziye gelmesinin ardından Uyanış Büyük Selçuklu'da tarihin geriye gideceği Alparslan döneminin anlatılacağı açıklandı. 3 sezon sürecek olan Alparslan dönemi için dizideki oyuncularla yollar ayrılacak. Bu kapsamda Uyanış Büyük Selçuklu'nun 31 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümünde hüzünlü anlar yaşanacak. 34. bölü ile sezon finaline girecek dizinin bu bölümü aslında birçok oyuncunun adeta vedalaşma bölümü olacak.

Öte yandan dizinin yeni sezonunda bu sezondan sadece bir oyuncu kalacak. Diziye önümüzdeki sezonlarda da devam edecek olan oyuncu Nizamülmülk rolünü oynayan Mehmet Özgür olacak.

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