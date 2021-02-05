Uyanış Büyük Selçuklu'da büyük olay! Artık vakti geldi

TRT1 ekranlarının iddialı dizisi Uyanış Büyük Selçuklu, 8 Şubat Pazartesi akşamı izleyicilerle 20. yeni bölümü ile buluşacak. Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Mehmet Özgür, Gürkan Uygun, Sevda Erginci, Hatice Şendil ve Leyla Lydia Tuğutlu’nun başrolündeki dizinin yeni bölümünde Melikşah, fetih hazırlıklarına başlayacak. Melikşah, Bizans'tan artık intikam alacak.

TRT 1’in yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca izleyiciyi ekran başına buluşturan, yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden düşmeyen dizisi ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte detaylar: Tacülmülk, Hasan Sabbah’ın bir tertibiyle edindiği yanlış istihbarat neticesinde Sencer’in Kara Tepe’ye pusulandırdığı askerlerin büyük bir kısmını buradan çekmişti. Bu suretle pusulanan az sayıda Selçuklu askerinin öldürülmesine ve Hasan Sabbah’ın devletin mühim bilgilerini içeren evrakları ele geçirmesine sebep olmuştu. Giriştiği bu eylemle Melikşah’ın gözünden düşecek olan Tacülmülk’ün cezası ne olacaktır?

Öte yandan Sencer, Sabbah’ın Selçuklu’nun gizli evraklarını haçlı kontlarına teslim edeceğini öğrenmişti. Bu teslimatın gerçekleşeceği yeri de öğrenen Sencer, Nizamülmülk ve yiğitleriyle beraber teslimat yerine bir baskın yapmıştı. Sencerler, Sabbah, Markus ve haçlı kontlarından Selçuklu’nun birçok sırrını içeren evrakları almayı başarabilecekler midir? Sencer, Markus’u ve Sabbah’ı yakalayıp intikamını alabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra Zübeyde’nin emrini dinlemeyip Kınık Obasına, Melikşah’ın yanına gelen Terken, Melikşah’ın otağında Başulu ile karşılaşmıştı. Kendisine sırtı dönük olan Başulu’nun yüzünü görecek midir?

Öte yandan ölümün pençesinden kurtulup sıhhatine kavuşacak olan Melikşah, derhal Kuvel Kalesi fethi için yeni silahlarla ordusunu teçhizatlandırmak isteyecektir. Bu yönde başlatılan hazırlıklara batıni ve haçlı ittifakı sekte vurmak için nasıl bir harekete girişecektir? Melikşah’ın Kuvel’e fetih için geleceğini bilen İzakyos, bölgede güçlenmek için ne yapacaktır?