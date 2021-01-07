Uyanış Büyük Selçuklu'da bomba isim! İlk kez ortaya çıktı

TRT 1'in sevilen tarih dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun 16. bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmanda dizide Zübeyde karakteriyle izleyicilerle buluşacak olan ve kadroya yeni katılan Sezin Akbaşoğulları ise ilk kez görüldü.

Akbaşoğulları'nın oynayacağı Zübeyde’nin saraya gelişiyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kadroya dahil olduğu ilk bölümden itibaren aksiyon sahnesiyle de adından söz ettirecek Akbaşoğulları’nın oynadığı Zübeyde’nin saraya gelişi de çok konuşulacak.