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Medya Uyanış Büyük Selçuklu ve Masumlar Apartmanı'nın yayınlandığı TRT'de flaş final kararı! Bir dizi veda ediyor
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu ve Masumlar Apartmanı'nın yayınlandığı TRT'de flaş final kararı! Bir dizi veda ediyor

Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı ve Gönül Dağı gibi reyting rekortmeni dizilerin ekranlara geldiği TRT1'de Tövbeler Olsun dizisi için final kararı alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 18:29:00 -
Uyanış Büyük Selçuklu ve Masumlar Apartmanı'nın yayınlandığı TRT'de flaş final kararı! Bir dizi veda ediyor

TRT1'in fenomen dizisi Tövbeler Olsun, final yapıyor.

Aile, durum komedi türündeki eğlenceli dizi Pazar akşamları ekranlara gelirken final yapacağı öğrenildi.

Son gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran gazeteci Birsen Altuntaş "TRT'nin Milim Sanat imzalı dizisi Tövbeler Olsun 32. bölümde final yapacak. Dizinin oyuncularından SedaTürkmen hikâyesi bittiği için 29. bölümde ekipten ayrılacak" dedi.

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Yorumlar

Tr.

Üzülmedim.Valla...
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Tr.

Üzüldüysem namertim.
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