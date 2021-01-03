Uyanış Büyük Selçuklu ve Akıncı’dan sonra o dizi resmen çakıldı! ‘Erdoğan’ın sözünü akıllara getirdi’

ATV’de ekranlara gelen köklerini Osmanlı’dan alan Akıncı dizisi bomba etkisi yaptı. Sabah’ta diziyi köşesine taşıyan Yüksel Aytuğ, ‘Yerli ve milli süper kahraman’ başlığıyla diziyi konu edindi.

Yüksel Aytuğ, ‘Atv'nin yeni dizisi Akıncı'yı heyecanla bekliyordum. Çünkü dizi deyince önce aşk üçgenlerinin aklımıza gelmesinden artık fena halde sıkılmıştım. Sonunda fantastik bir süper kahraman dizisi geliyordu işte. Hem de tamamen yerli ve milli...’ ifadelerini kullandı.

Pazartesi akşamları reytinglerini ara ara Uyanış Büyük Selçuklu dizisine kaptıran Çukur’da şiddeti körükleyecek sahneler zaman zaman ekranlara geliyor. Dizide en son skandal sahnelere yer vererek iki kadının Testere filmini aratmayacak sahneleri gündeme gelmişti.

Yüksel Aytuğ, daha önce Bakan Süleyman Soylu’nun da tepki gösterdiği Çukur dizisini de konu edindi.

İşte Akıncı ve Çukur dizisi ile ilgili yazının bazı kısımları:

Akıncı, bir tabur Amerikan üniformalı paralı askeri tek başına ormanda kıstırıp imha etti. Bir süper kahramandan beklediğimiz de buydu zaten. Ağaçlara tırmanırken Spiderman'e, sis bombası ve yıldız fırlatırken Ninja Turtles'a, üsteki asistanından yardım alırken Batman'e, 30 kişi üzerine ateş ederken yara almamasıyla Kaptan Amerika'ya, TV muhabirinden sevgili yaparken Superman'e tur bindirdi. Ama onlardan önemli bir farkı vardı. Diğerlerinin başında "Hadi oğlum yaşın geldi, seni Hacer ile everelim artık" diyen bir anneleri yoktu. Dizi tüm fantastik görünümüne rağmen son derece etkileyici mesajlar da içeriyordu. ABD'nin derin devletinin kontrolden çıkması, '5'li' denilen bir oluşumun boyunduruğuna girmesi gibi. (Bu atıf, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözünü akıllara getirdi) Son söz: Ben çocuğumun odasında Spiderman yerine Akıncı'nın posterinin asılı olmasını tercih ederim.

Efsun mu, Nehir mi?

Çukur izleyicileri ikiye bölünmüş durumda. Yaman, aynı günlerde hamile bıraktığı iki sevgilisinden Efsun'u mu yoksa Nehir'i mi tercih edecek? Bu iş böyle devam etmeyeceğine göre iki kadından biri muhtemelen ölecek. Peki ama hangisi? Bir de Çukur'da (ve pek çok mafya dizisinde) anlamadığım bir durum var. Öldürülen onca adam halının altına mı süpürülüyor? Onlar ağaç kovuğundan mı çıkmışlar? Aileleri, sevenleri yok mu? Hiçbir hukuki takip yapılmıyor da onun için soruyorum.

Azer'in ailesi bir benzin istasyonunda öldürüldü. Ortada bir cinayet, hatta katliam var. Azer'in Adana'da adeta aşiret gibi yaşayan ailesi, yakınları "Ne oldu bu aileye?" diye hiç mi merak etmedi? Polis, bir günde 6 kişinin katledilmesine nasıl seyirci kaldı da araştırmadı? Bu mahalle ne kadar derin bir Çukur'da ki, içine bir tane bile polis giremiyor?