Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı ve Gönül Dağı'nın yayınlandığı TRT1'de büyük heyecan! O dizinin ismi değişecek

Milli İstihbarat Teşkilatı’nı konu alan yeni TRT1 dizisinin isminin Teşkilat olması bekleniyordu. Ancak bu ismin kullanım hakkının başkasında olduğu ortaya çıktı.

TRT1’de bir süredir Ankara’da çekimleri devam eden Teşkilat ismi verilmesi planlanan dizideki gelişmeler merakla bekleniyor.. Ancak isim konusunda çıkan sorundan sonra şimdi yeni bir isim arayışı içine girildiği ortaya çıktı.

TRT1’in diziyi duyurma konusunda da ismin netleşmesini beklediği gelen bilgiler arasında.Hayranlar ise bir hayli meraklı… Kamu yayıncısı bu sezon diziler konusunda oldukça önemli adımlar attı. Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı ve Gönül Dağı çok başarılı sonuçlar elde etti. Tövbeler Olsun isimli komedi dizisinin de 32. bölüm itibari ile final yapacağı ortaya çıkmıştı.

TRT1’in yeni dizileri heyecanla bekleniyor. Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal ikilisinin Fazilet Hanım ve Kızları’ndan yıllar sonra yeniden bir dizide buluşması da hayranlarını bir hayli heyecanlandırdı.

Nihat Altınkaya, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Eneshan Nalbant, Mesut Akusta ve Atılay Uluışık gibi iddialı isimlerin de kadrosunda yer aldığı dizi ile ilgili konuşan Deniz Baysal, şu detayları vermişti:

“TRT 1’de yayına girecek dizi için çekimlerimiz Ankara’da devam ediyor. Türkiye’nin başardığı birbirinden önemli gizli operasyonlarda, kararlılığı ve zekasıyla ön plana çıkan, ayakları yere sağlam basan gizemli bir karakteri canlandırıyorum. Damara basmayı seven, sonuna kadar giden bir kadın. Kendini ezdirmeyen biri.”