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Teknoloji-Bilişim
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Yeniakit Publisher
iOS 27 ile geliyor: iPhone’a yepyeni tasarımlar yolda
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

iOS 27 ile geliyor: iPhone’a yepyeni tasarımlar yolda

Apple, iOS 27 ile birlikte iPhone’un en çok kullanılan uygulamalarında kapsamlı değişikliklere hazırlanıyor. Kamera, Safari ve Hava Durumu başta olmak üzere birçok uygulama yeni tasarım ve işlevlerle kullanıcıların karşısına çıkacak.

#1
Foto - iOS 27 ile geliyor: iPhone’a yepyeni tasarımlar yolda

Apple, merakla beklenen iOS 27 güncellemesini önümüzdeki günlerde düzenlenecek WWDC etkinliğinde tanıtmaya hazırlanıyor. Teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratan bu yeni sürüm, iPhone ekosistemindeki pek çok popüler uygulamada hem küçük hem de kapsamlı tasarım değişikliklerini beraberinde getirecek. Mark Gurman tarafından paylaşılan sızıntılara göre, Apple kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına arayüz genelinde önemli iyileştirmeler yapmayı planlıyor. iOS 27 ile birlikte Kamera ve Image Playground gibi merkezi uygulamalar ciddi bir görsel revizyondan geçerken, Find My, Hava Durumu ve Safari gibi temel araçlar da daha işlevsel hale getirilecek. Kullanıcılar, yeni işletim sistemiyle birlikte cihazlarını kişiselleştirme konusunda daha özgür olacak. • Kamera uygulaması, kullanıcıların özellikleri kendi tercihlerine göre yerleştirebileceği tamamen özelleştirilebilir bir yapıya kavuşuyor. • Image Playground uygulaması, iOS, iPadOS ve macOS platformlarında kapsamlı bir tasarım değişikliği ve iş akışı optimizasyonu içeriyor. • Sistem genelindeki Liquid Glass tasarım dili, arama çubuğunun navigasyon sekmelerine entegre edilmesiyle güncelleniyor.

#2
Foto - iOS 27 ile geliyor: iPhone’a yepyeni tasarımlar yolda

KAMERA VE IMAGE PLAYGROUND UYGULAMALARI YENİLENİYOR: iOS 27 güncellemesinin en çok dikkat çeken bölümleri şüphesiz Kamera ve Image Playground uygulamalarındaki yenilikler olacak. Apple, Kamera uygulamasını daha kullanıcı dostu bir hale getirmek için yazılımı tamamen kişiselleştirilebilir kılıyor. Kullanıcılar artık uygulama içindeki araçların yerini kendi ihtiyaçlarına göre belirleyebilecek. Kamera uygulamasına eklenecek yeni Siri modu, görsel zeka yeteneklerini bir üst seviyeye taşıyacak. Image Playground ise baştan aşağı yeniden tasarlanıyor. Galeri yapısının tamamen değiştiği uygulamada, görsel oluşturma ve düzenleme süreçleri çok daha hızlı ve akıcı bir şekilde yönetilebilecek.

#3
Foto - iOS 27 ile geliyor: iPhone’a yepyeni tasarımlar yolda

FİND MY, HAVA DURUMU VE SAFARİ GELİŞTİRİLİYOR: Daha küçük çaplı ancak günlük kullanımı etkileyecek güncellemeler Find My, Hava Durumu ve Safari uygulamalarına yansıyacak. Find My uygulaması, sekme çubuğundaki yeni simgelerle görsel bir tazelenme yaşarken, Hava Durumu uygulaması artık yağış ve rüzgar gibi detaylı verileri tek bir panelde gösterecek. Safari ise daha verimli bir başlangıç sayfası sunarak favoriler, yer imleri, okuma listesi ve geçmiş arasında geçişi kolaylaştıracak dört sekmeli bir yapıya geçiş yapıyor.

#4
Foto - iOS 27 ile geliyor: iPhone’a yepyeni tasarımlar yolda

LİQUİD GLASS TASARIM DİLİ GÜNCELLENİYOR: Apple’ın Liquid Glass tasarım dili, iOS 27 ile birlikte küçük ama etkili rötuşlar alacak. En önemli değişiklik ise navigasyon sekmelerinde yaşanacak. iOS 26’da ayrı bir köşeye taşınan arama özelliği, yeniden sekme çubuğunun içerisine entegre edilecek. Müzik, TV, Podcast, Haberler ve Sağlık uygulamalarında bu değişikliğin standart hale gelmesi bekleniyor. Arama özelliğinin navigasyon çubuğuna entegre edilmesi, kullanıcıların uygulama içindeki erişilebilirliğini artıracak.

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