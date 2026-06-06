iOS 27 ile geliyor: iPhone’a yepyeni tasarımlar yolda

Apple, merakla beklenen iOS 27 güncellemesini önümüzdeki günlerde düzenlenecek WWDC etkinliğinde tanıtmaya hazırlanıyor. Teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratan bu yeni sürüm, iPhone ekosistemindeki pek çok popüler uygulamada hem küçük hem de kapsamlı tasarım değişikliklerini beraberinde getirecek. Mark Gurman tarafından paylaşılan sızıntılara göre, Apple kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına arayüz genelinde önemli iyileştirmeler yapmayı planlıyor. iOS 27 ile birlikte Kamera ve Image Playground gibi merkezi uygulamalar ciddi bir görsel revizyondan geçerken, Find My, Hava Durumu ve Safari gibi temel araçlar da daha işlevsel hale getirilecek. Kullanıcılar, yeni işletim sistemiyle birlikte cihazlarını kişiselleştirme konusunda daha özgür olacak. • Kamera uygulaması, kullanıcıların özellikleri kendi tercihlerine göre yerleştirebileceği tamamen özelleştirilebilir bir yapıya kavuşuyor. • Image Playground uygulaması, iOS, iPadOS ve macOS platformlarında kapsamlı bir tasarım değişikliği ve iş akışı optimizasyonu içeriyor. • Sistem genelindeki Liquid Glass tasarım dili, arama çubuğunun navigasyon sekmelerine entegre edilmesiyle güncelleniyor.