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Medya Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı ve Gönül Dağı'nın yayınladığı TRT1'de flaş gelişme! O dizinin yeni ismi belli oldu
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı ve Gönül Dağı'nın yayınladığı TRT1'de flaş gelişme! O dizinin yeni ismi belli oldu

Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı ve Gönül Dağı gibi iddialı yapımların yer aldığı TRT'de yakın zamanda başlaması planlanan ve ilk olarak Teşkilat ismiyle duyurulan dizinin yeni adı Ankara oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 18:00:00 -
Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı ve Gönül Dağı'nın yayınladığı TRT1'de flaş gelişme! O dizinin yeni ismi belli oldu

TRT’nin yeni ve iddialı dizilerinden birisi olan Teşkilat ile ilgili hazırlıklar uzun süre önce başlamıştı. Dizi ile ilgili yeni haberler geldikçe izleyicide de merak artıyor. Bir süre önce diziye katılan isimler ortaya çıkmıştı. Kod ismi olarak Teşkilat şeklinde anılıyordu dizi. Ancak isim hakkının bir başkasında olması nedeniyle isminin değişmesi de gündemdeydi.

Bir süre önce çekimleri başlayan ve başrollerinde Çağlar Ertuğrul ile Deniz Baysal’ın oynadığı diziden yeni bir haber geldi. Çalışmaları hızla bir şekilde süren ve yayına gelmek için gün sayan dizinin isminin değiştiği öğrenildi.

Çekimleri Ankara’da yapılan dizinin stoklu gideceği ve bir kaç bölümünün önceden çekildiği biliniyor. Kod adı Teşkilat olan dizinin yeni ismini Gazeteci Birsen Altuntaş twitter sayfasından duyurdu.

Buna göre dizinin yeni ismi Ankara oldu… Bu arada dizideki tesadüfi durumlarda dikkatleri çekiyor. Bir süre önce Star TV’de yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde birlikte oynayan Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul, yeni dizide tekrar birlikteler.

 

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