TRT 1 yeni yayın dönemine birbirinden önemli yapımlarla başlıyor. Tarihi dizilere önem veren TRT 1’de bu kez Büyük Selçuklu İmparatorluğu dönemini anlatan bir dizi yer alacak.

TRT her zaman toplum değerlerine, kültürel mirasa sahip çıkmıştır. TRT sayesinde çocuklar ve gençler tarihte yer almış önemli karakterleri tanıyor, onların Anadolu toprakları için verdiği mücadele hakkında bilgi sahibi oluyor.

TRT 1 ekranlarında dönem dizileri Diriliş Ertuğrul ile büyük ilgi görmeye başladı. Ardından Payitaht Abdülhamid dizisiyle milyonlar TRT ekranlarına kilitlendi. Bu sezon ise TRT birbirinden önemli tarihi yapımları ekranlara getirmeye hazırlanıyor. Uyanış: Büyük Selçuklu, Hay Sultan ve Barbaros kısa bir süre içinde ekranlara gelmeye başlayacak. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlayacak?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlayacak?

Yayınlanan fragmanıyla dikkatleri üzerine çeken Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 28 Eylül Pazartesi günü ekranlara gelecek. Dizinin yayın saati 20.00 olacak.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi konusu nedir?

“Kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın” öyküsü olan Uyanış: Büyük Selçuklu, Selçuklu Devleti dönemini konu alıyor. Dizede Selçuklu dönemi, siyasi yapısı ve savaşları işlenecek. Uyanış’ta Sultan Melikşah dönemi izleyicilerle buluşturulacak. Dizideki mekanlar, kullanılan kostümler ise dikkat çekiyor.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde kimler oynayacak?

TRT 1 ekranlarda yayınlanacak olan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde başrol yani Sultan I. Melikşah’ı Buğra Gülsoy oynayacak. Melikşah’ın eşi ve onun ölümünden sonra ikdirda söz sahibi olmak isteyen Terken Hatun rolünü ise Hatice Şendil oynayacak.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi oyuncu kadrosu şöyle:

Sultan Melikşah Buğra Gülsoy

Hasan Sabbah Gürkan Uygun

Nizamülmülk Mehmet Özgür

Terken Hatun Hatice Şendil

İmam Gazali Cemal Toktaş

Ahmed Sencer Ekin Koç

Elçin Leyla Lydia Tuğutlu

Andreas Osman Sonant

Turna Sevda Erginci

Arslantaş İlker Kızmaz

Fâtımîler Lideri Murat Garipağaoğlu

Selçuklu İmparatorluğu ne zaman kuruldu? | Tarihte Selçuklu Devletinin önemi

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisini izlemek isteyenler şimdiden o dönemin tarihi özelliklerini araştırmaya başladı.

Büyük Selçuklu İmparatorluğu 1037 yılında Tuğrul Bey tarafından kuruldu. Tuğrul Bey ve askerleri topraklarını genişletti. Tuğrul Bey'den sonra sultanlığa yeğeni Alparslan geçti. Alparslan döneminde Malazgirt savaşıyla birlikte Türklere, Anadolu'nun kapıları açıldı. Alparslan'ın vefatıyla yerine oğlu Sultan Melikşah geçti. Sultan Melikşah 37 yıllık yaşamına onlarca başarı sığdırdı. Sultan Melikşah döneminde Selçuklular en görkemli yıllarını yaşadı. I.Melikşah’ın ardından ise Selçuklular çöküşe geçti.

I.Melikşah kimdir?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisini izlemek isteyenler şimdiden Melikşah'ın hayatını araştırmaya başladı.

Sultan Melikşah 1055 yılında dünyaya geldi. Babası Alparslan oğlunun gelişimi konusunda son derece titiz davrandı. 1071 Malazgirt Savaşı sırasında Melikşah, Halep'te bulunuyordu. Sultan Alparslanın vefatının ardından 1072'de veliaht tayin edildi.

37 yıllık ömrüne pek çok başarı sığdıran Melikşah, Selçuklu Devleti'nin en parlak yıllarını yaşattı. Ancak 37 yaşında Melikşah yaşamını yitirdi. Sultan Melikşah'ın zehirlenerek ya da av sırasında yaşamını yitirdiği rivayet ediliyor.

I.Melikşah'ın vefatının ardındansa yerine kimin geçeceği konusunda ciddi kvgalar yaşandı.

Öncelikle tahta Melikşah'ın 13 yaşındaki oğlu Ebu'l Muzaffer Berkyaruk geçti. Ancak Melikşah'ın ilk eşi Terken Hatun 5 yaşındaki oğlu I.Mahmud'un babasının yerine geçmesini istedi. Bu sebeple çalışmalarına başladı ve devlet büyüklerinin desteğini arkasına aldı. Terken Hatun, Abbasi Halifesi'ne haber gönderdi ve oğlu için hutbe okuttu. Böylelikle 5 yaşındaki I.Mahmud'un sultanlığı başladı.

Ancak I.Mahmut 6-7 yaşlarında yakalandığı çiçek hastalığı sonucunda yaşamanı yitirdi. Yerine ağabeyi Beryaruk geçti.