TRT1’in iddialı dizisi Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümde yeni karakter ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin 33. bölümünde Kıpçak Beyi Baturalp senaryoya dahil oluyor. Uyanış Büyük Selçuklu'nun 24 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelecek 33. bölüm fragmanında yer alan Baturalp'in kim olduğu merak kazandı.

Uyanış Büyük Selçuklu Baturalp kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu Kıpçak Beyi Baturalp Melikşah in eşi Başulu Hatun'un kardeşi, Sencer ve Tapar'ın ise dayısı olmaktadır. Baturalp'in amacı veliaht olarak yeğenleri Sencer ve Tapar'ı Berkyaruk yerine geçirebilmek olacak.

Tarihte Baturalp kimdir? Dizinin 33. bölümünde Tâceddin Seferiyye Hatun’un (Başulu) kardeşi rolüyle ekranlara gelecek olan Kıpçak Beyi Baturalp hakkında erişilebilir kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca Tâceddin Seferiyye Hatun’un da cariye kökenli olduğu bilgisi bulunuyor. Yani, kardeşi ‘Bey’ olan bir kadının cariye olması durumu tarihte rastlanan bir durum değil. Hal böyle olunca; dizide Başulu adı ile anılan Tâceddin Seferiyye Hatun’un erkek kardeşi Kıpçak Bey’i Baturalp’in, diziye zenginlik katmak maksadıyla oluşturulan bir karakter olduğu öngörülüyor.

Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölümde neler olacak?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 33. bölümünde Hasan Sabbah’ın kendisine haber göndermesiyle, Başulu’nun vaziyetini öğrenen Başulu’nun kardeşi Kıpçak Beyi Baturalp, Kınık Obası’na yakın bir yerde otağını kurarak diziye dahil oluyor. Başulu’nun yıllarca yaşadığı sıkıntılardan ötürü Sultan Melikşah’ı suçlayan Baturalp’ın gelişi nelere sebebiyet verecektir?

Diğer taraftan yeğenleri Tapar ile Sencer’in veliahtlık hususunda Başulu’nun çocukları oldukları için hiç hesaba katılmadığını düşünen Baturalp, Melikşah’ın veliaht olarak Berkyaruk’u seçmesi kararına nasıl bir tepki verecektir?

Baturalp, Sencer’i veya Tapar’ı veliaht tayin ettirebilecek midir? Başulu’yu Kıpçak Diyarı’na götürecek midir?