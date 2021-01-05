Uyanış Büyük Selçuklu başhatun kim oldu? Terken Hatun’un yerine baş hatun kim gelecek?

Uyanış Büyük Selçuklu'nun 16. Bölüm fragmanı yayınlandı. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Melikşah bir yandan Bizanslılara karşı amansız mücadele ederken diğer yandan da saray içerisindeki entrikalarla uğraşmak zorunda. Seferiye Hatun’u zehirleyerek yataklara düşürmesinden sonra Başhatunluk koltuğuna oturan Terken Hatun’un kirli ve sinsi oyunlarını Elçin Hatun’un tek tek bozma sonrası Terken Hatun, başhatunluk görevinden azledildi. Uyanış Büyük Selçuklu'nun 16. Bölüm fragmanı yayınlandı. Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm fragmanında Terken Hatun'u başhatunluktan azleden Melikşah yerine gelecek ismi “Gölgesi öyle büyük biri gelecek ki o makamı layıkıyla dolduracak!” diye tanımlıyor.

Terken Hatun’un yerine baş hatun kim gelecek?

Yeni bölüm heyecanla beklenirken Terken Hatun'un yerine gelecek isimde merak edilir oldu. Terken Hatun’un yerine yeni başhatunluk görevini Sencer’in annesi Sultan Melikşah’ın da eşi olan Başulu Hatun mu yoksa Elçin Hatun mu getirileceği izleyici tarafından merak edilmekte.