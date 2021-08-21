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Medya Uyanış Büyük Selçuklu Alp Arslan'a sürpriz isim! Resmen diziye katıldı
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu Alp Arslan'a sürpriz isim! Resmen diziye katıldı

Uyanış Büyük Selçuklu ile ilk sezon ekranlara gelen ve yeni sezonda Alp Arslan ismiyle yola devam edeceği konuşulan TRT1 dizisine sürpriz bir isim katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 10:36:00 -
Uyanış Büyük Selçuklu Alp Arslan'a sürpriz isim! Resmen diziye katıldı

Fahriye Evcen ile Barış Arduç’u buluşturan Alp Arslan dizisinin çekimlerine en geç eylül başında başlanması planlanıyor.

M. Çağatay Tosun’un yöneteceği dizinin kadrosuna son olarak başarılı bir oyuncu daha katıldı.

Ayşegül Ünsal “Alp Arslan”ın ekibinde yer alacak. Başarılı oyuncu dizide Akınay rolünü oynayacak.

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