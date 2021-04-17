Uyanış Büyük Selçuklu 29. Bölüm öncesi flaş açıklama! Koronavirüs…

En son 28. Bölümüyle ekranlara gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde flaş gelişme yaşandı. Dizi yönetmeni Sedat İnci ve yapımcı Emre Konuk’un sosyal medyadaki açıklamaları gündeme geldi.

Koronavirüs dizi setlerini vurmaya da devam ediyor. TRT’nin izlenme rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuk’nun 29. Bölümü öncesi duyuru yapıldı.

Yapımcı Emre Konuk Twitter hesabından, ‘Kıymetli ekibimizin sağlığını dikkatle muhafaza edebilmek için değerli izleyicilerimizden bir hafta müsaade istiyoruz’ açıklaması yaptı.

Açıklamalarda, ‘her canın kıymetini bildiğimiz için ve pandemiyle daha başarılı mücadele edebilmek için bir kez daha durmak zorunda kaldık. 19 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak 29. Bölümümüzü pandemi koşulları nedeniyle 1 hafta sonra yayınlamaya mecbur kaldık’ ifadeleri kullanıldı.

Günler öncesinde dizi çekimleri sırasında Ahmed Sencer rolünü oynayan Ekin Koç’un koronavirüse yakalandığı söylenmişti.