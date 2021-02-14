  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Uyanış: Büyük Selçuklu 21. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı
Medya

Uyanış: Büyük Selçuklu 21. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı

TRT'nin sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu!nun 21. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 08:53:00 - 2021-02-14 10:01:47

TRT’nin sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu’nun 21. Yeni bölüm 2.fragmanı yayınlandı.

Ana hasreti yeniden alevlenen Tapar, gizli kardeşinin peşine düşmüştür. Fragmanda Melik Şah, oğlu Muhammed Tapar ile demir döverken görülüyor.

Tapar, babasına “kime armağan edeceksiniz” diye soruyor. Melikşah ise oğluna “Devleti için gece gündüz için çırpınan bir  babanın evladına. Armağan edeceğim kişi senin doğacak evladındır oğul.” cevabını veriyor.

Fragmana damga vuran sahne ise Muhammed Tapar’ın öldürüldüğü sahne. Melikşah’a evlat acısı yaşatacağını söyleyen Markus, Muhammed Tapar’a baskın yapıyor.

Tapar’ın askerlerini katleden Markus, ve haçlı askerleri Muhammed Tapar’ı çembere alıyor. Arkasından gelen bir haçlı askeri Tapar’ın sırtından sapladığı kılıcı, karnından çıkarıyor. Ölümcül darbeyi ise Markus yapıyor.

 Fragmanın son sahnesinde ise “Oğlum” feryadı yükseliyor. Dizinin hayranları Tapar’ın ölüp ölmediğini merak ederken Muhammed Tapar’ın akıbeti, yeni bölümde belli olacak. Ama tarihi kaynaklarda Tapar, babası Melikşah’ın ölümünden sonra hükümdarlık sürüp, diğer kardeşi Berkyaruk ile taht mücadelesine girişiyor.

Melih Tapar öldü mü? Melih Tapar gerçekte nasıl öldü?
Melih Tapar öldü mü? Melih Tapar gerçekte nasıl öldü?

Tarih

Melih Tapar öldü mü? Melih Tapar gerçekte nasıl öldü?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP cumhurbaşkanı adayını seçti! Hangi partiden olduğu açıklandı
Siyaset

CHP cumhurbaşkanı adayını seçti! Hangi partiden olduğu açıklandı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının hazır olduğunu söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Kesinlikle CHP’li. Aynı zamanda Millet İttif..
Kenan Alpay'dan Hadi Özışık'a çok sert tepki: 'Cehalet ve kibir abidesi'
Gündem

Kenan Alpay'dan Hadi Özışık'a çok sert tepki: 'Cehalet ve kibir abidesi'

Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmamı, İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın'a seviyesiz bir uslüple hakaret ve beddualar eden Hadi Özışık'a s..
Türkiye ve Rusya anlaştı! 10 gün içinde yeniden başlayacak
Ekonomi

Türkiye ve Rusya anlaştı! 10 gün içinde yeniden başlayacak

Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı yıllık 200 bin ton domates kotası 2 ay önce dolunca, iki ülkenin karşılıklı görüşmelerinin ardından kota 50 ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay