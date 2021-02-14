Uyanış: Büyük Selçuklu 21. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı

TRT’nin sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu’nun 21. Yeni bölüm 2.fragmanı yayınlandı.

Ana hasreti yeniden alevlenen Tapar, gizli kardeşinin peşine düşmüştür. Fragmanda Melik Şah, oğlu Muhammed Tapar ile demir döverken görülüyor.

Tapar, babasına “kime armağan edeceksiniz” diye soruyor. Melikşah ise oğluna “Devleti için gece gündüz için çırpınan bir babanın evladına. Armağan edeceğim kişi senin doğacak evladındır oğul.” cevabını veriyor.

Fragmana damga vuran sahne ise Muhammed Tapar’ın öldürüldüğü sahne. Melikşah’a evlat acısı yaşatacağını söyleyen Markus, Muhammed Tapar’a baskın yapıyor.

Tapar’ın askerlerini katleden Markus, ve haçlı askerleri Muhammed Tapar’ı çembere alıyor. Arkasından gelen bir haçlı askeri Tapar’ın sırtından sapladığı kılıcı, karnından çıkarıyor. Ölümcül darbeyi ise Markus yapıyor.

Fragmanın son sahnesinde ise “Oğlum” feryadı yükseliyor. Dizinin hayranları Tapar’ın ölüp ölmediğini merak ederken Muhammed Tapar’ın akıbeti, yeni bölümde belli olacak. Ama tarihi kaynaklarda Tapar, babası Melikşah’ın ölümünden sonra hükümdarlık sürüp, diğer kardeşi Berkyaruk ile taht mücadelesine girişiyor.