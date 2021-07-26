'Uyanık' Şahan Gökbakar şimdi de vatandaşlara hakaret etti!

Magazin camiasının ‘bel altı’ filmleriyle gençlere kötü örnek olan figüranı Şahan Gökbakar, Temmuz ayında artan koronavirüs vakalarının tablosunu paylaşarak aşı karşıtlarına

Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından, Temmuz ayında aktif vaka sayısı ile pozitif test sonuçlarının yer aldığı bir grafik paylaştı.

Vatandaşlara hakaret etti

Vaka artışına dikkat çeken oyuncu, toplumun tüm sosyal seviyelerinden bazı kişilerin aymaz, umursamaz, duyarsız, cahil ve vurdumduymaz davrandığını söyleyerek vatandaşlara hakaret etti.

Şahan Gökbakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bakın bu sonbahar ve kış aylarında yine kapanacağız. Neredeyse 17günlük kapanmanın rakamlarına geldik...Bu gidiş onun habercisi. Benim ve ailemin de ferdi olduğumuz bu toplumun, tüm sosyal seviyelerinden bazılarının aymazlığı, umursamazlığı, duyarsızlığı, cahilliği ve vurdumduymazlığı sebebiyle bütün herkes zarar görüyor. Sağlık çalışanları bıktı, esnaf bıktı, kendini koruyan, aşılanan topluma saygılı insanlar bıktı. Bu gidişat size şunu göstersin, yukarıda saydığım tüm sıfatlar Covid-19'dan daha tehlikeli..."