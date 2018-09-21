Uyanık ol Müslüman! Falling Stars'ın 1981 yılında çekilen filmle alakası ne?

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İnsanların giyimini, kuşamını, ne yiyeceğini ve ne zaman ne yapacağını kendi çıkarlarına göre belirlemek isteyen emperyalist güçler, ortaya çıkardıkları çeşitli akımları pompalayarak amaçlarına ulaşmayı hedefliyor. Söz konusu güçler pompaladıkları akımlarla bir yandan insanların ahlaki, manevi ve kişilik değerlerini hedef alırken, diğer yandan da insanları birer piyona dönüştürme amacı güdüyor.

SON REZALET FALLİNG STARS

Kitleleri ağına düşürmek için yeni akımlar geliştiren emperyalist güçler, son olarak DJ Smash adlı bir kişi tarafından çıkarıldığı söylenen Faling Stars akımını başlattı. Kendilerini bu akıma kaptıran kişiler, anlamsız bir şekilde yere yatarak poz verirken, çektiği fotoğrafı da sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Dünya genelinde kimi kitleleri ağına düşürmeye başaran Falling Stars akımı, Türkiye’de ise ilk olarak Seda Sayan’ı etkiledi. Yerde yatmış şekilde poz vererek fotoğrafını çektiren Sayan, söz konusu fotoğrafı paylaşarak, akıma yeni insanların katılmasına sebebiyet verdi.

FALLİNG STARS O FİLMDE Mİ GEÇİYOR?

Orhan Gencebay ve Nuri Alço'nun rol aldığı 1981 yapımı "Feryada Gücüm Yok" adlı film, adeta bugünkü Falling Stars akımına işaret ediyor. Filmde Nuri Alço, Orhan Gencebay'a iş teklifinde bulunurken; "Büyük oynuyoruz. Her yerde adamlarımız var. Turizme büyük önem veriyoruz. Sahildeki bütün arsaları bunun için kapattık. Önce insanlarda tatil yapma özlemini yaratacağız. Bunun için basın, radyo, televizyon gibi araçlarla kampanyaya giriştik. Harcamalar sonsuz" diyor ve devamında şunları söylüyor:

"Şu davet için harcadığımız para ne kadar biliyor musunuz? 4 buçuk milyon. Ve bu davette 50'den fazla üst düzeyde bürokrat ve teknokrat var. Bunlar devletin her kademesinde önemli kişiler. Bazılarını kendi bünyemiz için alacağız. Şimdi aldıkları paranın 10 mislini vereceğiz. Ve bu yetenekli insanlar bizim için çalışacak. O holding bir dev artık. Daha önce de söylemiştim; her olayı biz yönlendiriyoruz. Yepyeni bir nesil yaratılacak. Yediği, içtiği, giydiği, saçı sakalı ve dinlediği müzikle... Bunun için reklamlar, film, müzik, edebiyat ve basın araçlarımız olacak. Ve bu insanlar yaratılacak. Tivi müzik programlarını denetimimiz altına alacağız. Artık senin parçaların da televizyonda çalınacak. 10 yıl sonra yepyeni bir kuşak yetişecek. Kılığı kıyafeti, yediği içtiği, saç şekli, dinlediği müzik hep bizim tarafımızdan empoze edilecek. Yepyeni bir dünya kuracağız. İnsanların hangi kitapları okuyacağını, hangi filmleri seyredeceğini biz tayin edeceğiz. Zaten bu filmleri çeken de, bu kitapları yazan da bizim ekibimiz olacak. Geniş bir sanatçı kadromuz var. En iyi ressam, tiyatrocu, besteci, yazar ve yönetmen gibi elemanların hepsini bünyemizde topladık. Sen de bunlardan biri olacaksın. Şarkı sözlerin denetimimizden geçecek. Bize uygun olmayan sözler değiştirilecek. Ha, reklam filmlerimizde de oynayacaksın. Bizim ürettiğimiz malların reklamını sen yapacaksın. En iyi sanat filmini çekmiş yönetmen çekecek reklam filmlerini. Ödüllü bir yazar yazacak reklam metinlerini... Kültür çalışmalarımız da olacak. Sinematek gibi kültür kurumlarını da destekleyeceğiz. Herkes demokrat unsurlar olduğumuza inanmalı. Ve bu kültür kurumunun başına sinema eleştirmeni ve metin yazarı olan bir kabiliyeti getireceğiz. Çok güçlüyüz Orhan Bey, çok güçlüyüz."

28 ŞUBAT'TA YERLERDE SÜRÜKLENEN KIZLARI

Falling Stars akımı son dönemde Türkiye’de belli çevreleri ağına düşürmeye başlarken, insanların yere yatmış şekilde çektiği fotoğraflar sosyal medya macralarında dolaşıyor. İnternette dolaşıma sokulan fotoğraflara bakıldığında, başörtülü kızların da maalesef bu tuzağa düştükleri görülüyor.

Başörtülü kızların bu kareleri, 28 Şubat zulmü döneminde yerlerde sürüklenen Müslüman kimliğine sahip inançlı kızların emperyalistler tarafından açıkça hedef alındığını ortaya koyuyor. Emperyalist üst aklın da darbeci Kemalist zihniyet gibi inançlı müslümanları hedef tahtasına oturttuğu açıkça anlaşılıyor.