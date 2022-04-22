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Sağlık Uyanık kalıp kendi ameliyatını yönetti
Sağlık

Uyanık kalıp kendi ameliyatını yönetti

Parmağından ameliyat olan Prof. Dr. Can Cedidi, kendi ameliyatı sırasında uyanık kalıp doktorları yönetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 08:59:00 - 2022-04-22 09:00:42
Uyanık kalıp kendi ameliyatını yönetti

Geçirdiği bisiklet kazası nedeniyle parmağı kırılan Prof. Dr. Can Cedidi, ameliyat oldu. Profesör, kendi ameliyatını kendisi yaptırdı. Bremen Mitte Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü Başhekimi ve el üzerine uzmanlığı bulunan Cedidi, ekip arkadaşlarına ameliyatını tarif etti ve platin taktırdı.

Sabah'tan Mehmet Uzun'un haberine göre Cedidi, "İşe daha erken dönebilmek için bu yöntemi kullandım" dedi.

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