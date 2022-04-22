Uyanık kalıp kendi ameliyatını yönetti

Geçirdiği bisiklet kazası nedeniyle parmağı kırılan Prof. Dr. Can Cedidi, ameliyat oldu. Profesör, kendi ameliyatını kendisi yaptırdı. Bremen Mitte Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü Başhekimi ve el üzerine uzmanlığı bulunan Cedidi, ekip arkadaşlarına ameliyatını tarif etti ve platin taktırdı.

Sabah'tan Mehmet Uzun'un haberine göre Cedidi, "İşe daha erken dönebilmek için bu yöntemi kullandım" dedi.