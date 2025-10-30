  • İSTANBUL
Dünya

Uyanık damat! Düğün masraflarını damatlığına aldığı reklamlarla karşıladı

Uyanık damat! Düğün masraflarını damatlığına aldığı reklamlarla karşıladı

Fransa’da uyanık damat Dagobert Renouf, damatlığını start-up sponsorlarının reklam panosuna dönüştürerek düğününü bedavaya getirdi.

Fransa'nın Lille kentinde yaşayan girişimci Dagobert Renouf, düğün masraflarını smokininde reklam alanı satarak karşılamayı planladı. Bir terziyle iş birliği yaparak damatlığını aldığı sponsorların logolarının işlendiği kumaş yamalarıyla süslendi.

Toplam yirmi altı şirket bu girişime katıldı. Katılımcılar arasında yapay zekâ, SaaS ve yazılım araçları gibi farklı sektörlerden firmalar yer aldı. Renouf’un çalıştığı şirket CompAi de destek verenler arasındaydı.

Renouf’un çevrimiçi profillerinde kendisi, yazılım mühendisliğinden girişimciliğe geçmiş biri olarak tanımlanıyor. LinkedIn’deki paylaşımında, sıfırdan bir girişim kurmak için beş yılını ve 100.000 dolardan fazla parasını harcadığını; bu sürecin sonunda ise “büyük bir tükenmişlik yaşadığını” anlatıyor.

Renouf’un düğünü kısa sürede dünyanın gündemine yükseldi.

 

