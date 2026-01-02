İran yanıyor: Ölü sayısı artıyor, Pezeşkiyan'dan tarihi itiraf geldi!

İran’da ekonomik kriz nedeniyle patlak veren protesto gösterileri kontrol altına alınamıyor. Ülkenin birçok kentinde halk sokaklara dökülürken, güvenlik güçleriyle göstericiler arasındaki çatışmalar giderek sertleşiyor.

PEZEŞKİYAN’DAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA: SUÇ BİZİM

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Çehar Mahal Bahtiyari eyaletine yaptığı ziyarette yaptığı açıklamada halkın memnuniyetsizliğini açıkça kabul etti. Pezeşkiyan, yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlar memnun değilse bu bizim hatamızdır. Suçu ABD’de ya da başka ülkelerde aramayın. Sorumluluk bizdedir.”

Pezeşkiyan ayrıca, ithalatçılara devlet tarafından düşük kurdan döviz sağlanması uygulamasının sona erdirileceğini duyurdu.

LORİSTAN VE AZNA’DA SOKAKLAR KARIŞTI

Protestoların en şiddetli yaşandığı bölgelerden biri Loristan eyaleti oldu. Loristan’a bağlı Azna kentinde protestocuların polis merkezine girmesiyle çatışma çıktı. Olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

İran merkezli Fars Haber Ajansı’na göre, göstericiler polis ekiplerine taş attı, bazı polis araçlarını ateşe verdi. Güvenlik güçleri ise göz yaşartıcı gaz ve müdahaleyle kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

CAN KAYBI 4’E YÜKSELDİ

Daha önce Loristan eyaletinde çıkan olaylarda bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Azna’daki son gelişmelerle birlikte protestolardaki toplam can kaybı 4’e yükseldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin “düşman gruplara bağlı fırsatçı unsurların şiddet eylemleri” sırasında öldüğü iddia edildi.

TAHRAN’DA 30 KİŞİ GÖZALTINDA

Başkent Tahran’a bağlı Melerd kentinde düzenlenen protestolarda ise 30 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, gözaltına alınan bazı kişilerin çevre ilçelerden geldiğini ve protestoları provoke etmeye çalıştığını öne sürdü.

Melerd Kaymakam Yardımcısı Mansur Saleki, gözaltıların ardından adli sürecin başlatıldığını ve yeni operasyonların sürebileceğini açıkladı.

EKONOMİK ÇÖKÜŞ SOKAĞI ATEŞLEDİ

Protestolar, İran para biriminin sert değer kaybı, yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı sonrası 28 Aralık’ta Tahran Kapalı Çarşı’da başlamış, kısa sürede ülke geneline yayılmıştı.

Hükümet cephesi krizi kabul etse de sahadaki tablo, İran’da toplumsal öfkenin dinmediğini ve protestoların daha da sertleşebileceğini gösteriyor.