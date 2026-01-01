  • İSTANBUL
Gündem Ahmet Hakan’dan CHP’li başkana yaylım ateşi: Dünyanın en izansız insanı "İşçi açken Phuket’te sobelendi!"
Gündem

Ahmet Hakan’dan CHP’li başkana yaylım ateşi: Dünyanın en izansız insanı "İşçi açken Phuket’te sobelendi!"

Yücel Kaya
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Ahmet Hakan’dan CHP’li başkana yaylım ateşi: Dünyanın en izansız insanı "İşçi açken Phuket’te sobelendi!"

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP’li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın kirli çamaşırlarını pazara çıkardı. İşçinin maaşını ödemeyip Tayland’da sevgiliyle gününü gün eden Duman için Hakan, "Dünyanın en izansız insanı" nitelemesinde bulundu.

Halkçılık maskesi takıp milletin parasıyla lüks hayat süren CHP zihniyeti, bu kez Phuket sahillerinde duvara tosladı. Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın, türkücü sevgilisi Sevcan Orhan ile yakalandığı o skandal görüntüleri kaleme alarak adeta "hesap sordu."

"Dünyanın En Talihsiz Değil, En İzansız İnsanı!"

Ahmet Hakan, yazısında Başkan Duman’ın binlerce kilometre ötede, bir Türk turistin kamerasına tesadüfen takılarak "sobelenmesini" önce ironik bir dille ele aldı. Ancak madalyonun diğer yüzünü çevirdiğinde CHP’li başkanın içine düştüğü fecaati şu sert sözlerle özetledi:

"Başkan Phuket’te sevgilisiyle kaçamaktayken... Kasım maaşlarını bile alamayan belediye işçileri perişan. İşçiler belediye önünde protestoda... Olaya bu açıdan baktığımızda Buca Belediye Başkanı için 'dünyanın en talihsiz insanı' denilebilir mi? Tabii ki denilemez. Kendisi için söylenebilecek tek şey şudur: Dünyanın en izansız insanı."

"Sevgiliye Kaç Konser Verdirildi?"

Hakan, yazısının devamında meselenin sadece bir "aşk kaçamağı" olmadığını, işin içinde kamu kaynaklarının peşkeş çekilip çekilmediği şüphesinin yattığını vurguladı. CHP’li başkana yönelttiği sorularla, belediye kasasının "aile bütçesine" dönüştürülüp dönüştürülmediğini sorguladı:

"Belediye Başkanı Duman, Sevcan Orhan’a Buca’da kaç konser verdirdi? Bu konserlerde ödenen paranın miktarı nedir? İddia edildiği gibi Sevcan Orhan’a Buca’da çeşitli çıkarlar sağlandı mı?"

