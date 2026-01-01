  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türk bayrağını gören minikten yürek ısıtan görüntü: Hainler belki biraz utanır

Çatak’ta 'Beyaz Ölüm' Mesaisi: Kurtarıldı Ama Yetmedi!

Alkol illeti yine yaptı yapacağını! Özgür Özel’in en büyük vaadi ocak söndürdü

TEM’de trafik durdu: Ankara ve İstanbul yönü tamamen kapandı

Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör

Ümit Özdağ, Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu… Haydar Baş’ın mahdumu Hüseyin Baş’tan CHP ağzı!

AK Partili isimden belgeli yalanlama! CHP’li meclis üyesi fena madara oldu

Kutsal topraklarda yeni yılın ilk saatlerinde de "insan seli" yaşandı. Dünya Kabe'de buluştu

Trump'tan İsrail'i titreten "Türkiye" çıkışı! Tel Aviv'de F-35 alarmı: Netanyahu yönetimi Beyaz Saray'ı baypas etme yollarını arıyor

DEM Parti'nin 'Öcalan'a özgürlük' mitingi ertelendi!
Gündem İstanbul'da 5 ilçede okullar tatil edildi: İşte kar tatili olan bölgeler!
Gündem

İstanbul'da 5 ilçede okullar tatil edildi: İşte kar tatili olan bölgeler!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul'da 5 ilçede okullar tatil edildi: İşte kar tatili olan bölgeler!

İstanbul’da etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Beşiktaş, Beykoz, Kağıthane, Sarıyer ve Şile ilçelerinde 2 Ocak Cuma günü eğitime bir gün ara verildi. Valilik, kararın üniversiteleri kapsamadığını duyurdu.

Yılın ilk gününde aniden bastıran kar yağışı, İstanbul’un özellikle kuzey ve yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kar yağışının ardından gece oluşabilecek don ve buzlanma riski üzerine ilgili kaymakamlıklar peş peşe tatil kararı aldı.

EĞİTİME ARA VERİLEN İLÇELER

Buzlanma tehlikesi nedeniyle; Şile, Beykoz, Kağıthane, Beşiktaş ve Sarıyer'de resmi ve özel tüm okullar, rehabilitasyon merkezleri ve kurslarda 2 Ocak Cuma günü yüz yüze eğitime ara verildi.

İDARİ İZİN VE ÜNİVERSİTE AYRINTISI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, kararın üniversiteleri kapsamadığı, her üniversitenin kendi kararını alacağı belirtildi. Tatil edilen ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan;

  • Engelli ve hamile personel,

  • 8 yaşından küçük çocuğu olan kadın çalışanlar (Emniyet, sağlık ve karla mücadele personeli hariç), 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

METEOROLOJİDEN HAFTA İÇİ UYARISI

Hafta sonu lodos fırtınası ile sıcaklıkların artması beklenirken, asıl uyarı önümüzdeki hafta için yapıldı. Salı günü yağmurla başlayacak sistemin, Çarşamba günü kuvvetli sağanak yağışa dönüşeceği tahmin ediliyor.

 

Çankırı'da eğitime kar engeli geldi: Binlerce öğrenciye tatil müjdesi
Çankırı'da eğitime kar engeli geldi: Binlerce öğrenciye tatil müjdesi

Eğitim

Çankırı'da eğitime kar engeli geldi: Binlerce öğrenciye tatil müjdesi

Kastamonu'da iki ilçede eğitime kar engeli: Öğrencilere tatil müjdesi geldi
Kastamonu'da iki ilçede eğitime kar engeli: Öğrencilere tatil müjdesi geldi

Eğitim

Kastamonu'da iki ilçede eğitime kar engeli: Öğrencilere tatil müjdesi geldi

'Yılbaşı oluyorsa, Kadir Gecesi de resmi tatil olsun'
'Yılbaşı oluyorsa, Kadir Gecesi de resmi tatil olsun'

Yaşam

'Yılbaşı oluyorsa, Kadir Gecesi de resmi tatil olsun'

İşte yarın okulların tatil olduğu iller... Eğitime kar engeli
İşte yarın okulların tatil olduğu iller... Eğitime kar engeli

Gündem

İşte yarın okulların tatil olduğu iller... Eğitime kar engeli

Kar bastırdı, Siirt, Batman, Tunceli ve Niğde'de de okullar tatil edildi
Kar bastırdı, Siirt, Batman, Tunceli ve Niğde'de de okullar tatil edildi

Gündem

Kar bastırdı, Siirt, Batman, Tunceli ve Niğde'de de okullar tatil edildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23