İstanbul'da 5 ilçede okullar tatil edildi: İşte kar tatili olan bölgeler!

Yılın ilk gününde aniden bastıran kar yağışı, İstanbul’un özellikle kuzey ve yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kar yağışının ardından gece oluşabilecek don ve buzlanma riski üzerine ilgili kaymakamlıklar peş peşe tatil kararı aldı.

EĞİTİME ARA VERİLEN İLÇELER

Buzlanma tehlikesi nedeniyle; Şile, Beykoz, Kağıthane, Beşiktaş ve Sarıyer'de resmi ve özel tüm okullar, rehabilitasyon merkezleri ve kurslarda 2 Ocak Cuma günü yüz yüze eğitime ara verildi.

İDARİ İZİN VE ÜNİVERSİTE AYRINTISI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, kararın üniversiteleri kapsamadığı, her üniversitenin kendi kararını alacağı belirtildi. Tatil edilen ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan;

Engelli ve hamile personel,

8 yaşından küçük çocuğu olan kadın çalışanlar (Emniyet, sağlık ve karla mücadele personeli hariç), 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

METEOROLOJİDEN HAFTA İÇİ UYARISI

Hafta sonu lodos fırtınası ile sıcaklıkların artması beklenirken, asıl uyarı önümüzdeki hafta için yapıldı. Salı günü yağmurla başlayacak sistemin, Çarşamba günü kuvvetli sağanak yağışa dönüşeceği tahmin ediliyor.