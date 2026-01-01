Vur kaç skandalında yalanlar bir bir patladı! Hırsızına sahip çıkan CHP buna da sahip çıktı

Emniyet Fezlekesi "Kaçtı" Diyor Kendi yayınladığı açıklamada olay yerinden "güvenlik gerekçesiyle" ayrıldığını ve yardım ettiğini iddia eden şahsın bu beyanlarını, resmi polis kayıtları adeta tokat gibi yüzüne vuruyor. Emniyetin hazırladığı fezlekede, şahsın kullandığı aracın motosiklete çarptığı, ardından olay yerinden hızla uzaklaştığı ve ancak yapılan kamera çalışmaları neticesinde tespit edilebildiği açıkça ifade ediliyor.

Mağdur Gence "Suç Makinesi" İftirası Vicdanları yaralayan en büyük skandal ise mağdur edilen 22 yaşındaki Hacı Resul Düzgün hakkında ortaya atılan çirkin iftiralar oldu. Siyasi nüfuzunu kullanarak kendini aklamaya çalışan kesimlerin "suç makinesi" dediği gencin, Adalet Bakanlığı'ndan aldığı resmi belgede tek bir sabıkasının dahi olmadığı belgelendi. Bir genci sakat bırakıp üstüne bir de haysiyetine saldıran bu zihniyete vatandaşlar "Önce insan olun" diyerek tepki gösteriyor.

Alkol İddiaları ve Pişkin Savunma "Hayatımda hiç alkol kullanmadım" diyerek dindarlık pozu kesmeye çalışan şahsın, sosyal medya geçmişindeki alkollü paylaşımları ise samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kaza anında yanında olanların alkolsüz bir mekanda olduklarını iddia etmelerine rağmen, olaydan 5 gün sonra ifade verilmiş olması "alkolün etkisi geçsin diye mi beklendi?" sorusunu akıllara getiriyor. Partisinin de bu karanlık tabloya sahip çıkıp savunma yayınlaması, "Hak, hukuk, adalet" maskesinin ardındaki gerçek yüzü bir kez daha ifşa etti.