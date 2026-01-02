  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya
10
Yeniakit Publisher
Çin'den görülmemiş uygulama: Şişman hapishanelerinin katı kuralları!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Çin'den görülmemiş uygulama: Şişman hapishanelerinin katı kuralları!

Sıra dışı yasaklarıyla gündem olan Çin, şimdi de obezler için kurulan 'şişman hapishaneleri' ile gündem oldu.

#1
Foto - Çin'den görülmemiş uygulama: Şişman hapishanelerinin katı kuralları!

Çin'de giderek artan obezite sorununa karşı yapılan ve kamuoyunda 'şişman hapishaneleri' olarak adlandırılan kilo verme kampları yeniden gündeme geldi.

#2
Foto - Çin'den görülmemiş uygulama: Şişman hapishanelerinin katı kuralları!

AYRILMAK ÖYLE KOLAY DEĞİL Katılımcılardan, sıkı diyet planlarına uymaları, her gün koşu bandında yüksek tempoda koşmaları, boks antrenmanları ve yoğun kardiyo seanları gibi yorucu aktiviteler yapmaları beklenirken katılımcıların ‘geçerli bir sebep’ olmadan ayrılmalarına izin verilmediği belirtiliyor.

#3
Foto - Çin'den görülmemiş uygulama: Şişman hapishanelerinin katı kuralları!

Yoğun egzersiz programları, sıkı diyetler ve katı kurallarla dikkat çeken bu kamplardan birine katılan Avustralyalı bir kadın, tesislerde yaşananları sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı.

#4
Foto - Çin'den görülmemiş uygulama: Şişman hapishanelerinin katı kuralları!

Çin’deki bu kamplardan birinde bulunan 28 yaşındaki Avustralyalı bir içerik üreticisi, Aralık ayı başında yaklaşık 1000 dolara dört haftalık programa kaydolduğunu ve her gün ortalama dört saat egzersiz yaptığını söyledi.

#5
Foto - Çin'den görülmemiş uygulama: Şişman hapishanelerinin katı kuralları!

ŞİŞMAN HAPİSHANLERİ'NİN KURALLARI YENİDEN GÜNDEM OLDU Kamplarda uygulanan diyet listesinin sıkı kontrol altında olduğunu söyleyen kadın, kahvaltıda tek dilim ekmek, sebze ve haşlanmış yumurta verildiğini; öğle yemeklerinde haşlanmış et, sebze yemekleri ve meyve servis edildiğini aktardı. Programa başlayanların hazır gıda ve atıştırmalıklarını kapıda bırakmaları isteniyor.

#6
Foto - Çin'den görülmemiş uygulama: Şişman hapishanelerinin katı kuralları!

YÜKSEK DUVARLAR VE ÇELİK KAPILARLA KORUNUYOR Katılımcılar altı kişilik yurt odalarında kalıyor. Yüksek duvarlar, çelik kapılar ve güvenlik noktalarıyla çevrili tesislerde giriş-çıkışlar kontrol altında tutuluyor.

#7
Foto - Çin'den görülmemiş uygulama: Şişman hapishanelerinin katı kuralları!

Kadın, bir haftada 2,25 kilo, iki haftada ise toplam 4 kilo verdiğini açıkladı. Yoğun tempo ve vücut ağrılarına rağmen programı 'motive edici' olarak açıkladı.

#8
Foto - Çin'den görülmemiş uygulama: Şişman hapishanelerinin katı kuralları!

"Herkesin ortak amacı var ve kimse yargılayıcı değil" diyen katılımcı, kamp sayesinde yeni arkadaşlıklar kurduğunu da söyledi.

#9
Foto - Çin'den görülmemiş uygulama: Şişman hapishanelerinin katı kuralları!

KATI DİYET ELEŞTİRİYE NEDEN OLDU Ayrıca sosyal medyada bazı kullanıcılar, uygulanan katı rejimin verilen emeğe kıyasla yeterince hızlı sonuç vermediğini savunarak programı eleştirdi./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şarlatanlara inat, hakikati haykırmaya devam ediyor! Çarıklı Profesör" Oytun Erbaş ezberleri bozmaya devam ediyor
Gündem

Şarlatanlara inat, hakikati haykırmaya devam ediyor! Çarıklı Profesör" Oytun Erbaş ezberleri bozmaya devam ediyor

Anadolu’nun bağrından kopup gelen, komplekslerinden arınmış tavrıyla bilime yeni bir soluk getiren Prof. Dr. Oytun Erbaş, Batı hayranı "beya..
Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör
Gündem

Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör

İstanbul'da yüz binlerce kişi Gazze'deki soykırıma tepki olarak Galata Köprüsü'nde toplandı. Dünya televizyonları dahil bu Filistin’e destek..
Ne Kars ne Erzurum! İşte Türkiye'nin en soğuk ili
Gündem

Ne Kars ne Erzurum! İşte Türkiye'nin en soğuk ili

Abant Gölü Milli Parkı'nda sıcaklık eksi 21,3 dereceye kadar düştü. Böylece Bolu, Türkiye'nin en soğuk kenti olarak kayıtlara geçti. ..
Trump’tan "Kan Donduran" İtiraf: "Elindeki Morlukların Sırrı O 'Batıl İnanç' Çıktı!"
Gündem

Trump’tan "Kan Donduran" İtiraf: "Elindeki Morlukların Sırrı O 'Batıl İnanç' Çıktı!"

Dünya günlerdir ABD Başkanı Donald Trump’ın ellerindeki geçmeyen morlukları konuşuyordu. "Ağır bir hastalığı mı var?" "Yine ne gizleniyor?" ..
Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!
Gündem

Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince Türkiye İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koor..
Yılbaşını kutlayacaklardı! İsviçre’de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
Dünya

Yılbaşını kutlayacaklardı! İsviçre’de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

İsviçre'nin dünyaca ünlü kayak merkezlerinden biri olan Crans-Montana'da yeni yıl kutlamalarının yapıldığı bir barda meydana gelen şiddetli ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23