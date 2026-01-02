Çin'den görülmemiş uygulama: Şişman hapishanelerinin katı kuralları!
Sıra dışı yasaklarıyla gündem olan Çin, şimdi de obezler için kurulan 'şişman hapishaneleri' ile gündem oldu.
Çin'de giderek artan obezite sorununa karşı yapılan ve kamuoyunda 'şişman hapishaneleri' olarak adlandırılan kilo verme kampları yeniden gündeme geldi.
AYRILMAK ÖYLE KOLAY DEĞİL Katılımcılardan, sıkı diyet planlarına uymaları, her gün koşu bandında yüksek tempoda koşmaları, boks antrenmanları ve yoğun kardiyo seanları gibi yorucu aktiviteler yapmaları beklenirken katılımcıların ‘geçerli bir sebep’ olmadan ayrılmalarına izin verilmediği belirtiliyor.
Yoğun egzersiz programları, sıkı diyetler ve katı kurallarla dikkat çeken bu kamplardan birine katılan Avustralyalı bir kadın, tesislerde yaşananları sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı.
Çin’deki bu kamplardan birinde bulunan 28 yaşındaki Avustralyalı bir içerik üreticisi, Aralık ayı başında yaklaşık 1000 dolara dört haftalık programa kaydolduğunu ve her gün ortalama dört saat egzersiz yaptığını söyledi.
ŞİŞMAN HAPİSHANLERİ'NİN KURALLARI YENİDEN GÜNDEM OLDU Kamplarda uygulanan diyet listesinin sıkı kontrol altında olduğunu söyleyen kadın, kahvaltıda tek dilim ekmek, sebze ve haşlanmış yumurta verildiğini; öğle yemeklerinde haşlanmış et, sebze yemekleri ve meyve servis edildiğini aktardı. Programa başlayanların hazır gıda ve atıştırmalıklarını kapıda bırakmaları isteniyor.
YÜKSEK DUVARLAR VE ÇELİK KAPILARLA KORUNUYOR Katılımcılar altı kişilik yurt odalarında kalıyor. Yüksek duvarlar, çelik kapılar ve güvenlik noktalarıyla çevrili tesislerde giriş-çıkışlar kontrol altında tutuluyor.
Kadın, bir haftada 2,25 kilo, iki haftada ise toplam 4 kilo verdiğini açıkladı. Yoğun tempo ve vücut ağrılarına rağmen programı 'motive edici' olarak açıkladı.
"Herkesin ortak amacı var ve kimse yargılayıcı değil" diyen katılımcı, kamp sayesinde yeni arkadaşlıklar kurduğunu da söyledi.
KATI DİYET ELEŞTİRİYE NEDEN OLDU Ayrıca sosyal medyada bazı kullanıcılar, uygulanan katı rejimin verilen emeğe kıyasla yeterince hızlı sonuç vermediğini savunarak programı eleştirdi./ kaynak: haber7
