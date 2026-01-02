İran'da protestolar şiddetleniyor! Can kaybı yükseldi

İran'da patlak veren protestolar şiddetlenirken can kaybının her geçen gün arttığı bildirildi.

Perşembe günü İran'ın üç kentinde protestocular ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Devlete bağlı Fars haber ajansı, Perşembe günü Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletindeki Lordegan kentinde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan çatışmalarda 2, komşu Loristan eyaletindeki Azna'da ise 3 kişinin öldüğünü ifade etti.

Perşembe günü erken saatlerde de devlet televizyonu batıdaki Kuhdeşt kentindeki protestolar sırasında bir Besic mensubunun öldürüldüğünü rapor etmişti.

İran resmi medyası can kaybını 6 olarak verirken, aktivist gruplara göre ise toplam can kaybı en az 7'ye ulaştı.

Protestolar Pazar günü esnafın yüksek fiyatlar ve ekonomik durgunluk nedeniyle greve gittiği Tahran'da başladı ve ülkenin diğer bölgelerine yayıldı.

Bazı protestolarda İran lideri Ali Hamaney aleyhine sloganlar atıldı, Humeyni'ye ait heykeller yıkıldı ve İran rejiminin devrilmesi çağrısında bulunuldu.

Protestolara katılan onlarca kişi ise gözaltına alındı.

Devlete bağlı Tasnim haber ajansı Perşembe günü Tahran'ın bir bölgesinde 30 kişinin önceki gece asayiş suçu işledikleri gerekçesiyle tutuklandığını bildirdi.

Gösteriler, 2022 yılındaki eylemlerden bu yana en geniş çaplı protestolar niteliğinde.

İran Başsavcısı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "barışçıl ekonomik protestoların meşru olduğunu" ancak "güvensizlik yaratmaya yönelik her türlü girişime kararlı bir karşılık verileceğini" söyledi.

Kaynak: Mepa News