Uyandığınız anda yiyin sizde herkes gibi kilo verin: Gel, hesabı yap, kilo ver... En iyi , en etkili doğal yollar

Bazı besinleri sabah uyandığınız zaman tüketirseniz hızlı bir şekilde kilo vermeniz kolaylaşacaktır. Bu besinlerin etkili olmasının nedeni yağ yakımını hızlandırmaları.

İşte diyetinize ekleyebileceğiniz, yağ yakımını hızlandıracak besinler…

Tedavi yöntemleri...

Sabahları süt ile karıştırarak az miktarda yulaf tüketirseniz; hem gün boyu tok hissedeceksiniz hem de enerji depolayacaksınız.

Yoğurt.

Az miktarda sabah erkenden tüketilen yoğurt, sindirim sisteminize yardımcı olur. Fakat gastrit ya da reflü gibi mide rahatsızlıklarınız varsa tüketmemelisiniz.

Lor peyniri: Doğal bir kilo vermeye yardımcı oluyor

Lor peyniri, bağışıklık sisteminizin güçlenmesini sağlar. Bunun yanında ise kas sakatlığı tedavisi için de oldukça faydalıdır.

Sabahları metabolizmayı uyandırmak için atılabilecek en doğru ve basit adımlar su içmek ve protein ağırlıklı dengeli bir kahvaltı yapmaktır.

Uygun bir rutin oluşturmanız için iyi bir başlangıç noktası olabilir.





Kilo vermenin tek gerçek hesabı, gün içinde aldığınız kalorinin harcadığınız kaloriden az olmasıdır. (kalori açığı)

Kilo Vermenin Gerçek HesabıKalori Açığı: Vücudun yaktığından daha az kalori almak.

Zamanlama Yanılsaması: Sabah ne zaman yediğiniz değil, gün boyu ne kadar yediğiniz önemlidir.

Metabolizma: Sabah uyanınca metabolizmayı hızlandıran mucizevi bir gıda yoktur; ana etken hareket ve dengeli beslenmedir.