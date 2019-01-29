Uyan da balığa gidelim Ekrem! İmamoğlu var olan projeyi vaat olarak verdi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada seçilmesi halinde insanları yürümeye teşvik etmek için bir uygulama geliştireceklerini ve bu uygulama ile birlikte yürümenin karşılığında ödüller verileceğini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İmamoğlu'na söz konusu uygulamanın bakanlık çatısı altında zaten var olduğunu söyledi.