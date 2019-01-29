Uyan da balığa gidelim Ekrem! İmamoğlu var olan projeyi vaat olarak verdi
CHP'nin İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu'nun, yeni proje olarak duyurduğu projenin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından daha önceden yapıldığı ve şuan kullanımda olduğu ortaya çıktı.29 Ocak 2019 Salı 21:20
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada seçilmesi halinde insanları yürümeye teşvik etmek için bir uygulama geliştireceklerini ve bu uygulama ile birlikte yürümenin karşılığında ödüller verileceğini açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İmamoğlu'na söz konusu uygulamanın bakanlık çatısı altında zaten var olduğunu söyledi.
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