0553 313 94 23

Uyan da balığa gidelim Ekrem! İmamoğlu var olan projeyi vaat olarak verdi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu'nun, yeni proje olarak duyurduğu projenin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından daha önceden yapıldığı ve şuan kullanımda olduğu ortaya çıktı.

29 Ocak 2019 Salı 21:20
Uyan da balığa gidelim Ekrem! İmamoğlu var olan projeyi vaat olarak verdi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada seçilmesi halinde insanları yürümeye teşvik etmek için bir uygulama geliştireceklerini ve bu uygulama ile birlikte yürümenin karşılığında ödüller verileceğini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İmamoğlu'na söz konusu uygulamanın bakanlık çatısı altında zaten var olduğunu söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 21:20
  1. chp
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. GÜNCEL Haberleri
  4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  5. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı imamoğlu
  6. CHP'nin İstanbul adayı ekrem imamoğlu
  7. CHP'nin İstanbul adayı imamoğlu
  8. Hamza Yerlikaya

YORUM YAZ

  • AydınAydın3 dk önce
    Bu vatandaş İstanbul’a deniz de getirir.
  • kartalbeykartalbey56 dk önce
    Sallayıp ve atıp duracağına Beylikdüzü Yakuplu'daki çöplük alanla uğraşsın. CHP başa geldiğinde tüm İstanbul halkının karşılaşacağı manzarayı görmek isteyenler lütfedip Yakuplu'ya gelsinler, manzara seyretsinler.
  • uyan tcuyan tc1 sa önce
    ödül olarak naylon poşet verin marketlerde 25 kuruşa satıyorlar çok pahallı. yanında seçenek olarak badavadan bez veya kağıt poşet vermiyorlar. hiç birinize oy yok.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Laiklik elden gitti! ABD'de okullarda İncil dersi verilecek
  1. Laiklik elden gitti! ABD'de okullarda..
  2. ABD'li istihbarat direktöründen küstah..
  3. ABD Kara Kuvvetlerinden "Irak..
  4. Erdoğan: 4 milyon Suriyeliyi..
  5. Maçın ardından
  6. Doğu Afrika'da düzensiz göçmen..
  7. Yüksekova'da ekipler hamile kadın için..
  8. Binali Yıldırım, canlı yayında..
  9. Marketten aldığı pet şişedeki su bakın..
  10. Suriye'de öldürülen terörist için..
  11. Guaido'dan "dış temsilciliklere atama"..
  12. Yıldız futbolcu Galatasaray için..
  13. Hartum'da rejim karşıtı gösteriler..
  14. Nijerya'da silahlı çetelere operasyon
  15. Basketbolda maçın ardından
  16. Binali Yıldırım: "(Uber) Her türlü..
  17. Bursa'da asker eğlencesinde kavga: 5..
  18. GÜNCELLEME - İran'ın Zahidan kentinde..
  19. Erdoğan'ın 'Davos' çıkışının üzerinden..
  20. Mali'de askeri kışlaya saldırı: 2 ölü,..
Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı
Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı
40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti

Günün Karikatürü

30 Ocak 2019
HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'