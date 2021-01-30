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Gündem UUİ'de görevli astronot: Yaralar daha çabuk iyileşiyor
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UUİ'de görevli astronot: Yaralar daha çabuk iyileşiyor

Görev yaptığı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) yaralarında dünyaya göre çok daha hızlı iyileştiğini kaydeden Rus kozmonot Sergey Kud-Sverçkov, bunun, bakterilerin az olması ve istasyondaki havanın sürekli temizlenmesinden kaynaklandığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 23:17:00 -
UUİ'de görevli astronot: Yaralar daha çabuk iyileşiyor

Rus kozmonot Sergey Kud-Sverçkov, Twitter hesabından paylaştığı videoda, “Görüşüme göre, burada yaralar daha çabuk iyileşiyor. Muhtemelen bunun sebebi, çok sayı ve çeşitte bakterilerin olmaması, sürekli temizlenen ve kurutulan hava” diye konuştu.

​Halihazırda UUİ’de Rus kozmonotlar Sergey Rıjikov ve Sergey Kud-Sverçkov, ABD’li astronotlar Kate Rubins, Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ve Japon astronot Soichi Noguchi görev yapıyor.

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