Ütünün tabanını 3 dakikada parlatma formülü

Pırıl pırıl bir ütü tabanı için aspirini kullanarak evde maliyetsiz bir karışım hazırlayabilirsiniz. İşte, o karışımın tarifi...

MALZEMELER

1 - 2 adet aspirin (ezilmiş)

1 çay kaşığı karbonat

Az miktarda soda

HAZIRLANIŞI

İlk olarak aspirini ezerek toz şekline getirin. Bir kasenin içerisine ezilen aspirini, 1 çay kaşığı karbonatı ve az oranda sodayı ekleyerek karıştırınız. Karışımımızın macun şekline gelmesi lazım. Soda miktarını macuna göre ayarlanır. Ardından ellerinize eldiven takıp soğuk ütünün altına yapılan karışımı ovalayarak sürünüz. Bu yöntemden sonra ütü tabanınızın parladığını göreceksiniz.