Ütü yapmak ve altının temizliğinde: Eski ütülerde meydana gelen yanık! Yüzlerce lira verip yeniden bir ütü almayın!

Ütü yapmak hayatımızın önemli bir parçası. Peki ütüler nasıl uzun süreli olur. Ütü yapmanın püf noktalarını öğrenmek için bu haberimizi okumadan geçmeyin. İşte ütü yapmanın püf noktaları...

Ütülerin uzun süreli olması için bazı önlemler almak gerekir.

Bunlar arasında şunlar sayılabilir:

Ütü yaparken, kumaşların ütü altında kayması sonucu ütünün alt kısmı zamanla kirlenebilir ve lekeler oluşabilir. Bu durum hem ütü işlemini zorlaştırabilir hem de kumaşlara lekeler bırakabilir. Ütünün altının temizliği, ütünün performansını artırmanın yanı sıra kumaşlara zarar verme riskini de azaltır.

İşte ütünün altını temizlemenin en kolay 7 yöntemi:

1. Sirke ve Tuz Karışımı:

- Bir miktar sirke ve tuzu karıştırarak ütünün alt kısmına sürün.

- Bir bez yardımıyla bu karışımı ovun ve lekeleri temizleyin.

- Daha sonra nemli bir bez ile temizleyerek kalıntıları çıkarın.

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2. Karbonatla Temizleme:

- Bir miktar karbonatı su ile karıştırarak ütünün alt kısmına sürün.

- Bir bez yardımıyla bu karışımı ovarak temizleyin.

3. Sirke Buharı:

- Ütünün alt kısmını sirke buharıyla temizleyebilirsiniz. Bunun için ütüyü ısıtın ve ütünün altını sirke ile silin.

4. Tuzlu Limon Suyu:

- Bir miktar limon suyu ve tuzu karıştırarak ütünün alt kısmına sürün.

- Bir bez yardımıyla bu karışımı ovarak temizleyin.

5. Ütü Temizleme Spreyi:

- Mağazalardan temin edebileceğiniz özel ütü temizleme spreyleri ile ütünün alt kısmını temizleyebilirsiniz.

6. Buharlı Temizlik:

- Bir miktar suyu ütünüzün buharlama özelliği ile ütünün alt kısmına sıkarak lekeleri temizleyebilirsiniz.

7. Eritilmiş Kuru Sabun:

- Bir miktar kuru sabunu eriterek ütünün alt kısmına sürün.

- Ardından nemli bir bezle temizleyerek kalıntıları çıkarın.

Diğer yöntemlerle, ütünüzün alt kısmını kolayca temizleyebilir ve ütü işlemini keyifli hale getirebilirsiniz.

Ütü içine konan suyun musluk suyu yerine içme suyu ya da ütü suyu olmasına dikkat etmek. Musluk suyu kireçlenmeye ve su akıtmaya neden olabilir.

Ütü işi bittikten sonra içinde kalan suyu boşaltmak ve ütüyü temiz bir bezle silmek. Bu şekilde ütü içinde ve altında kireç birikmesini önlemek mümkündür.

Ütü ayarını kumaş türüne göre yapmak ve yüksek ısıda ütülemekten kaçınmak. Yüksek ısı kumaşlara zarar verebilir ve ütüye yapışabilir.

Ütü yaparken kırışıklıkları açmak için kumaşları iyi nemlendirmek ve ütü sonrası kurutmak. Nemli kumaşlar daha kolay ütülenir ve daha düzgün görünür.

Bu ipuçları ütülerin ömrünü uzatmaya yardımcı olabilir.

Ütü altı temizliği, ütüleme işlemi sırasında oluşan kir, leke ve yapışan maddeleri temizlemek için yapılan bir işlemdir. İşte ütü altı temizliği için adım adım bir yönergeler:

Ütüyü Soğutun: Ütü altı temizliğine başlamadan önce, ütüyü prizden çekip soğumasını bekleyin. Bu, herhangi bir yanma riskini önlemek için önemlidir.

Temizleme Malzemesi Hazırlayın:

Pamuklu bir bez veya eski bir t-shirt kullanabilirsiniz.

Sirke veya limon suyu gibi asidik özelliklere sahip bir temizleyici.

Ütü Altını Temizleyin:

Soğuyan ütüyü ters çevirin, alt kısmını inceleyin.

Yapışan kalıntıları nazikçe kazıyarak temizleme bezi veya t-shirt ile silin.

Eğer yapışmış zorlu lekeler varsa, hafifçe nemlendirilmiş bezle silerek temizleyin.

Ütü Plakasını Temizleyin:

Ütü plakasındaki lekeleri temizlemek için asidik bir madde kullanabilirsiniz. Pamuklu bezin üzerine sirke veya limon suyu damlatın.

Bu bezle ütü plakasını silin. Ancak dikkatli olun, fazla asit kullanımı ütüyü zarar verebilir.

Son Kontrol:

Temizleme işlemi bittikten sonra, ütünün altını ve plakasını görsel olarak kontrol edin.

Eğer hala kirli alanlar varsa, temizleme işlemine devam edin.

Ütüyü Kurulayın ve Kullanıma Geri Dönün:

Temizleme işlemi tamamlandığında ütüyü kurulayın ve tekrar kullanıma hazır hale getirin.

Not: Ütü altı temizliği sırasında ütüyü çizmemeye özen gösterin. Ayrıca, ütü altını temizlerken cildinizi korumak için eldiven kullanabilirsiniz. Her ütü modeli farklı olabilir, bu nedenle ütünün kullanım kılavuzunu kontrol etmek de faydalı olacaktır.

ÜTÜ YAPMANIN PÜF NOKTALARI

İşte size ütü yapmanın püf noktaları:

Ütü yapmaya başlamadan önce, kıyafetlerinizi kumaş türüne göre gruplayın ve ütü ayarını buna göre yapın. Böylece, sürekli ayar değiştirmek zorunda kalmaz ve kumaşlara zarar vermezsiniz.

Ütü yaparken, kıyafetlerinizi nemli tutun. Nemli kumaşlar daha kolay ütülenir ve kırışıklıklar daha çabuk açılır. Ütünüzün buhar özelliğini kullanabilir veya kuru kıyafetlerin üzerine su püskürtebilirsiniz.

Ütü yaparken, kıyafetlerinizi ileri ve geri hareketlerle ütüleyin. Dairesel hareketler kumaşlara zarar verebilir ve kırışıklıkları artırabilir. Ayrıca, ütü izi oluşmaması için ütüyü kıyafetin üzerinde bekletmeyin.

Ütü yaparken, kıyafetlerinizi doğru sırayla ütüleyin. Örneğin, gömlekleri ütülemeye yaka kısımlarından başlayın, omuz kısımlarını ütü masasının köşelerini kullanarak ütüleyin, kol ve manşetleri ütüledikten sonra gövde kısmına geçin. Pantolonları ütülemeye ceplerden başlayın, cepleri dışarı çıkararak ütüleyin, bacak kısımlarını ütüledikten sonra kemer kısmına geçin.

Ütü yaparken, ütü masasının ve ütünün tabanının temiz olduğundan emin olun. Kirli bir ütü masası veya ütü tabanı kıyafetlerinize leke bırakabilir veya yapışabilir. Ütü masasının kumaşını arada bir yıkayın veya değiştirin. Ütü tabanını ise ıslak bir bezle silin veya özel temizleyiciler kullanın.

Ütü yaparken, ütü bezi kullanın. Ütü bezi, kıyafetlerinizi yüksek ısıdan korur ve renklerinin solmasını önler. Özellikle baskılı, nakışlı veya hassas kumaşlı kıyafetleri ütü bezinin üzerine koyarak ütüleyin.

Bu ipuçları, ütü yapmanın püf noktaları arasında en çok bilinen ve uygulananlardır.