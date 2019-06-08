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Ütü temizliği | İç haznesi, dışı ve yüzeyi nasıl temizlenir?

Ütünüzün içlerini ve dışını nasıl temizliyorsunuz?

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:52
Ütü temizliği | İç haznesi, dışı ve yüzeyi nasıl temizlenir?

Ev temizliğinde kullanılan su çok önemlidir. Özellikle de ütü içerisine kireçli su koyulduğunda ütüye zarar verme ihtimali vardır. Bu yüzden ütünüzün içini sık sık temizlemeniz gerekir. 

Ütü içi nasıl temizlenir?

ütü içi nasıl temizlenir

Ütünün haznesinde kalan su kireçlenme oluşumunu iki kat artırır. Dolayısıyla içinde su bırakmamak ve arada içini yıkamak gerekir.

Bir miktar limon suyu ve limon tuzunu haznede bol suyla kaynatıp dökerek durulayın. Kireçlerden kurtulacaksınız.

Bazen de sirkeyle kaynatmakta fayda vardır.

 

Ütü dışı nasıl temizlenir?

ütü dışı nasıl temizlenir

Evde bulunan temizlik ürünleri ya da sirkeyle ütünün dış temizliğini gerçekleştirebilirsiniz. Eğer kireç ya da su akıntısı yüzünden lekelenmelerle karşılaşıyorsanız, sık sık temizlemeli ve üzerindeki tuşlara zarar vermeden nazikçe ovalamalısınız.

 

Ütü tabanı nasıl temizlenir?

ütü tabanı nasıl temizlenir

Ütünüzün tabanı yanmış ya da kireçlenmiş ise çok basit bir yöntemle bu sorundan kurtulabilirsiniz.

Bir mermer ya da gazetenin üzerine tuzu dökerek ütüyü üzerinde gezdirin. Kısa süre içinde etkisini göreceksiniz.

 

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:52
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