Ütü temizliği | İç haznesi, dışı ve yüzeyi nasıl temizlenir?

Ev temizliğinde kullanılan su çok önemlidir. Özellikle de ütü içerisine kireçli su koyulduğunda ütüye zarar verme ihtimali vardır. Bu yüzden ütünüzün içini sık sık temizlemeniz gerekir.

Ütü içi nasıl temizlenir?

Ütünün haznesinde kalan su kireçlenme oluşumunu iki kat artırır. Dolayısıyla içinde su bırakmamak ve arada içini yıkamak gerekir.

Bir miktar limon suyu ve limon tuzunu haznede bol suyla kaynatıp dökerek durulayın. Kireçlerden kurtulacaksınız.

Bazen de sirkeyle kaynatmakta fayda vardır.

Ütü dışı nasıl temizlenir?

Evde bulunan temizlik ürünleri ya da sirkeyle ütünün dış temizliğini gerçekleştirebilirsiniz. Eğer kireç ya da su akıntısı yüzünden lekelenmelerle karşılaşıyorsanız, sık sık temizlemeli ve üzerindeki tuşlara zarar vermeden nazikçe ovalamalısınız.

Ütü tabanı nasıl temizlenir?

Ütünüzün tabanı yanmış ya da kireçlenmiş ise çok basit bir yöntemle bu sorundan kurtulabilirsiniz.

Bir mermer ya da gazetenin üzerine tuzu dökerek ütüyü üzerinde gezdirin. Kısa süre içinde etkisini göreceksiniz.